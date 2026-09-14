Colombia está llena de jóvenes que estudian, investigan, emprenden, lideran y sirven con esfuerzo y rigor. Provienen de distintas…

Hace unos días, Guerrero aceptó su responsabilidad ante la justicia. Por eso decidí repetir el ejercicio. Su caso nos recuerda la importancia de reconocer a quienes construyen una trayectoria sin falsificarla.

Hace un año, cuando apenas comenzaba a conocerse el caso de Juliana Guerrero, les pregunté a mis seguidores a qué jóvenes colombianos admiraban por su trabajo en lo público. Recibí más de 600 nombres . El propósito era mostrar que los atajos de una persona no podían definir a toda una generación.

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Los jóvenes que sí están haciendo país 2.0

Colombia está llena de jóvenes que estudian, investigan, emprenden, lideran y sirven con esfuerzo y rigor. Provienen de distintas regiones, sectores e ideologías. Hoy quiero que sus nombres ocupen este espacio.

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Porque ellos sí nos representan:

@anto_petro_alcocer, que aporta una mirada joven y crítica a la izquierda colombiana.

@arielarmelv, que defiende la libertad y reconoce en las empresas una fuerza para transformar el país.

@elefantescol, que convirtió la vigilancia de las obras inconclusas en una causa que llegó hasta el Senado.

@estebansantos10, que promueve una Colombia con más puntos de encuentro y menos polarización.

@jessicablancox, que demuestra el poder de una comunicación política joven, creativa y auténtica.

@juan_galvez01, que lleva la voz de los jóvenes de Caldas a los espacios de decisión.

@juandavid.am, que moviliza a otros jóvenes alrededor de la defensa del medioambiente.

@juandavidaristi, que ha creado oportunidades para que miles de jóvenes latinoamericanos desarrollen su talento.

@juanluisdhz, que analiza la política y la economía con humor caribeño y criterio propio.

@juluscategui, que defiende la seguridad de Bogotá y ejerce oposición con firmeza desde el Concejo.

@luisamvalenciaa, que impulsa los derechos de las mujeres y la construcción de paz.

@MaclaPosada, que lleva al Senado una agenda de libertad económica, emprendimiento y austeridad estatal.

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@marialevallejos, que trabaja para que las familias de los militares y policías sean escuchadas.

@miguelrodriguezrestrepo, que demuestra desde Bello que la juventud no tiene que esperar para servir.

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@nicojuradooficial, que recorre Colombia para conocer y visibilizar las historias de sus territorios.

@odbenavidesa, que pone las voces de las comunidades negras en el centro de las decisiones del país.

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@otrapreguntaamigo, que encuentra en cada noticia una nueva pregunta sobre Colombia.

@samuel_morera_, que hace de Soacha un punto de partida para el liderazgo y la participación juvenil.

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@sebastian_irreverente, que vuelve comprensible la economía y la conecta con la vida cotidiana.

@sebasvargasgo, que traduce el activismo ciudadano en acciones concretas para el Valle del Cauca.

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@soy_fer_nanda, que conecta la política, la historia y la actualidad para comprender mejor nuestro presente.

Estos nombres son apenas una muestra de una generación que, desde lugares muy distintos, transforma sus comunidades, defiende sus causas y aporta a Colombia.

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Reconocernos también ayuda a cambiar la conversación sobre los jóvenes. Los escándalos hacen más ruido, pero no cuentan toda nuestra historia.

Si eres uno de ellos, gracias por seguir construyendo, incluso cuando tu labor no recibe aplausos ni titulares. Colombia también avanza por quienes deciden hacer las cosas bien.