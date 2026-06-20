Elecciones 2026: En momentos decisivos, no hay neutralidad posible

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Cómo nunca, siento que el camino que escojamos este domingo será decisivo para la vida de todos los colombianos. Se trata de elegir entre dos alternativas diametralmente opuestas.

Una es la de Iván Cepeda, que busca profundizar las reformas sociales, respetando la constitución y las leyes, construyendo caminos de entendimiento para alcanzar una paz duradera con justicia social, corrigiendo los errores, y respetando la vida de todos los colombianos en un ambiente de entendimiento y diálogo con los más diversos sectores. Entrevista José Félix Lafaurie e Iván Cepeda.(https://www.youtube.com/watch?v=Gu6uUJxPwmQ&t=3s).

Su trayectoria como congresista y sus luchas al lado de las víctimas son garantía de que estamos frente a un ser que avanzará en el camino de ampliar la democratización del país, respetando a todos los sectores sociales.

La otra alternativa es la de Abelardo de la Espriella, cuyos agresivos planteamientos evocan los peores momentos de la violencia política en el país, la destrucción de las instituciones y la economía, y el ataque a sus contrarios políticos mediante amenazas a todo el que se oponga a una concepción autoritaria de la vida.

Sus planteamientos irrespetan los mínimos principios de convivencia pacifica de los seres humanos y dan rienda suelta al saqueo y la destrucción de la naturaleza con fines exclusivamente extractivistas. Claudia López: “Ellos van a matar gente de frente como lo han hecho antes”. lhttps://www.youtube.com/watch?v=DXN5TIHTBcA).

A lo anterior se suma la entrega de la justicia, de nuestros recursos, y de la soberanía nacional a los Estados Unidos, país al que juró defender por sobre todo lo demás, cuando se hizo ciudadano allá.

Lo de entregar la justicia ya lo está poniendo en práctica al enviar listados de sus opositores a las autoridades estadounidenses para que sean perseguidos, lo cual demostró que es real al sugerir que él fue quien promovió la persecución del creador de contenidos Beto Coral en Estados Unidos, quien ha sido torturado en las cárceles de ese país. Informe de Daniel Coronell (https://www.youtube.com/watch?v=-GWJ9C_shAM&t=9s).

A este peligroso coctel hay que agregarle la promesa de convertir de nuevo a las Fuerzas Armadas en aparato de muerte, bajo la doctrina del enemigo interno (al que levante la cabeza para reclamar, se le corta), tal como ocurrió durante los gobiernos de derecha en Colombia, cuyo ejemplo más preclaro son los 6.402 mal llamados falsos positivos del gobierno de Álvaro Uribe. Entrevista al general Óscar Naranjo (https://www.youtube.com/watch?v=Gu6uUJxPwmQ).

Además, está el anuncio de Abelardo de despedir 700 mil empleados oficiales (más de la mitad de los existentes), cerrar 9 ministerios, meter el fracking, realizar bombardeos y fumigaciones, acabar con la JEP y… el candidato ha repetido cuáles serán sus modelos de gobierno:

-. La Argentina de Milei con miles de empresas cerradas, grandes índices de desempleo, pérdida del valor adquisitivo de las mesadas de los pensionados (que cuando salen a las calles a protestar son golpeados por agentes policiales), y destrucción de la naturaleza mediante la introducción del fracking.

- El Salvador de Bukele con corrupción creciente y miles de personas detenidas sin juicio en sus megacarceles.

- Los Estados Unidos de Trump con la persecución contra lo diferente, en su caso los migrantes de América Latina, en cuyas cárceles inhumanas han muerto ya muchos detenidos sin proceso judicial, entre ellos colombianos.

De la Espriella es un abogado que ha dedicado buena parte de su vida a defender delincuentes, y es poseedor de una fortuna cuyo origen no es muy claro. Además, utiliza su temperamento explosivo para que la amenaza y el insulto sean sus formas cotidianas. Ariel Ávila y la ignorancia de Abelardo (https://x.com/ArielAnaliza/status/2067790966346371503?s=20).

En estos momentos trascendentales evoco pronunciamientos decisivos, pues cerrar los ojos o aparentar una suerte de neutralidad es una actitud mezquina y cobarde.

“Preferimos hacernos presentes de inmediato y cuantas veces sea necesario, aun a riesgo de pecar de ingenuos, si llegan a nosotros advertencias de que por ahí anda suelto en predios colombianos el lobo torturador, aunque el lobo aún no haya cobrado víctimas, o sencillamente esté disfrazado con la piel de oveja. Porque cuando el lobo torturador realmente llega y con él su manada nos puede devorar a todos, por incrédulos, por indiferentes o por cobardes, y entonces ya no habrá nada que hacer”. (Guillermo Cano, “¡Qué viene el lobo” editorial de El Espectador, 4 de marzo de 1979 (https://fundacionguillermocano.com.co/guillermo-cano/obra-periodistica/derechos-humanos/viene-lobo/).

“Y sepan ustedes, señores de la izquierda, en mí tendrán a un enemigo acérrimo que hará todo lo posible para destriparlos y enfrentarles, determinada y decididamente. A esa plaga hay que erradicarla”. Abelardo de la Espriella, julio 29 del 2025, La Silla Vacía (https://www.lasillavacia.com/en-vivo/petro-pide-investigar-a-de-la-espriella-por-decir-que-destripara-a-la-izquierda/).

“Creo en la moderación y en la comprensión de la contraparte, pero no creo en estar en la mitad, porque no hay mitad. Ante el ascenso del fascismo no hay pasividad posible, no hay neutralidad posible: hay que tomar parte por la vida”. Laura Restrepo, El Espectador, 7 de junio del 2026 (https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/laura-restrepo-ante-el-fascismo-no-hay-pasividad-posible-hay-que-tomar-parte-por-la-vida/).

“Iván Cepeda representa una posibilidad de paz política… Una paz política que nos permita vivir con nuestras diferencias… sin que eso se convierta en pretexto para la violencia... Que nos permita abrazar nuestras heridas”. Marta Ruiz, revista Cambio, 14 de junio del 2026 (https://cambiocolombia.com/puntos-de-vista/articulo/2026/6/la-paz-que-perdimos).

“Si ya se están metiendo con medios reconocidos y líderes digitales visibles, qué podremos esperar que hagan con líderes sociales/comunitarios a quienes no han dudado de graduar de «guerrilleros». Se puede venir un baño de sangre muy atroz en este país. No lo permitamos”. Cristina Nicholls, 18 de julio del 2026 (https://x.com/Nicholls_C_/status/2067616340676874445?s=20).

“Muchas de las propuestas de ADLE son claramente inconstitucionales. Me concentro en tres: ha dicho que piensa i) sacar a Colombia no sólo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también ii) de la ONU y de la OEA; ha dicho igualmente que iii) dolarizaría la economía”. Rodrigo Uprimny, El Espectador, 14 de junio del 2026 (https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/de-la-espriella-y-la-constitucion/).

“Votaré por Cepeda, que, siendo un tipo honesto y serio, no ha logrado convocar decisivos sectores del centro. Lo haré, entre otras cosas… un triunfo del caudillo de la derecha… créanme, no le convendría a Colombia” Enrique Santos Calderón, revista Cambio, 14 de junio del 2026 (https://cambiocolombia.com/los-danieles/articulo/2026/6/la-hora-de-la-urna).

“Mi voto es en contra de los genocidios y a favor los derechos humanos, la soberanía nacional y la democracia liberal. Por eso voto por Iván Cepeda” Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, Mr. Taxes, El país, 14 de junio del 2026 (https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-06-15/ivan-no-es-aureliano.html).

“Reflexionándolo mejor, he decidido respaldar a Iván Cepeda en su aspiración a la Presidencia de la República. Estoy convencido de que será un mandatario más reflexivo y transparente que Gustavo Petro”. Salomón Kalmanovitz, ex miembro de la Junta Directora del Banco de la República. El Espectador, 15 de junio del 2026 (https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/cambie-de-opinion-votare-por-ivan-cepeda/).

“Iván no es un hombre perfecto, ni la panacea para curarnos... Es, simple y profundamente, un líder que podrá conducir éticamente a Colombia. Por eso, y porque es la antítesis de la violencia, me siento orgullosa de confiar en él”. Gloria Arias Nieto. El Espectador, 9 de junio del 2026 (https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/gloria-arias-nieto/ivan-un-mandato-por-la-vida/).

Votar por la vida este domingo es decisivo para todos y cada uno de nosotros, es la apuesta de la vida contra la muerte.