Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A fines del siglo pasado, en aquellos lozanos años noventa, entre julio del 94 y noviembre del 95 tuve la experiencia de escribir la columna “En el camino” para El Espectador. Veintisiete años después, a partir de junio de 2022, retomé este espacio y son ya cien columnas las que he publicado durante este distópico tercer milenio.

Revisando el centenar de textos, encuentro una gran variedad de asuntos registrados. He reseñado libros, álbumes, conciertos, festivales, series y películas. He escrito algo sobre política, y mucho más sobre la Inteligencia Artificial, la adicción digital, el cambio climático, el lenguaje incluyente, la violencia de género y la matanza de los líderes y las lideresas sociales. La muerte me hizo componerle obituarios al luchador Bill Martínez, al cronista Karim Ganem, a la poeta Maruja Vieira, al maestro David Jiménez, a la actriz Sandra Reyes, a la profesora Tatiana Andia y a la mujer trans Sara Millerey González, brutalmente asesinada en Bello.

También escribí sobre Luis Tejada, sobre Silva y la Casa Silva, sobre García Márquez, sobre Teresita Gómez, sobre Tomás González, sobre un agente secreto llamado Diomedes Díaz, sobre el legendario Tigre Colombiano, sobre los Sex Pistols, Queen y la reina Isabel, sobre Ana Bejarano y Shakira, sobre Marilyn Monroe, sobre Natalia Lafourcade, sobre C. Tangana, sobre el acordeón y la narrativa de Gregorio Uribe, sobre Jaime Bayly, sobre fútbol, sobre yoga y meditación, sobre la palabra paisa y sobre la palabra indio, sobre falsos positivos de Duque, Molano y Zapateiro, sobre el exterminio del pueblo palestino en Gaza, sobre la fallida guerra contra las drogas, sobre mi madre, sobre Poesía Ácida y sobre mí.

Escribo estos textos con la intención de que no sean piezas de periodismo desechable, ese que, según cantó Héctor Lavoe, deriva en materia olvidada que nadie más procura ya leer. Por su grado de riesgo, exploración y elaboración, asumo cada columna como un ejercicio de columnismo literario donde procuro desplegar una mirada crítica y sugestiva, para lo cual recurro a la minucia descriptiva, la sutileza, el humor, la intertextualidad y la creación de imágenes, escenas, diálogos, introspecciones, digresiones, prospecciones y retrospecciones.

Planeo hacer un libro con una selección de estos cien intentos y de los 35 del siglo pasado. Se llamará Parece que fue hoy. Ando en la búsqueda editorial. ¿Ustedes lo comprarían? Por lo pronto, para conmemorar este centenar de columnas, permítanme agradecer su atención y compartirles veinte textos representativos de lo apalabrado “En el camino”:

1- “De próceres y guerrilleros” (junio 4/2022). En plena segunda vuelta presidencial, sostuve que Petro no era guerrillero sino un exguerrillero integrado a la vida civil, y que en vez del ingeniero yo prefería al exguerrillero.

2- En “Ciber realismo mágico” (julio 23/2022) referí el ciber romance entre un ingeniero de Google y una inteligencia artificial llamada LaMDA, un idilio de ciencia ficción.

3- “Dios afeite a la reina” (septiembre 17/2022). A la muerte de Isabel II de Inglaterra, destaqué el arte subversivo de los Sex Pistols en contraposición al cariz oficial de Queen.

4- “Una fan obnubilada” (octubre 1/2022). Cuando Ana Bejarano afirmó que Shakira era “sin duda alguna, la artista más grande de la historia de Colombia”, le monté querella en el set de la doctora Ana María Polo en Miami.

5- “Rubia” (octubre 29/2022). La película sobre Marilyn Monroe del neozelandés Andrew Dominik suscitó toda clase de comentarios y me motivó a terciar en el debate.

6- “La última victoria del Tigre Colombiano” (diciembre 3/2022). Mi adiós al luchador Bill Martínez, sobre quien escribí la biografía Entrena como bestia, pelea como salvaje.

7- “La locura mundialista” (diciembre 17/2022). Con mi pelota de cristal vaticiné el triunfo de Argentina en el mundial de Catar.

8- “Cyborg Galán Casanova” (mayo 13/2023). No sabía que por usar gafas resulto ser un cyborg. Aquí lo explico.

9- “Falsos positivos de Duque, Molano y Zapateiro” (septiembre 2/2023). Iván Duque, Diego Molano y Eduardo Zapateiro mintieron para encubrir una masacre del Ejército en la vereda Alto Remanso.

10- “Natalia Lafourcade, arte sublime más allá del pop” (septiembre 30/2023). Desde el título, proclamo mi devoción por la gran artista mexicana.

11- “Un atleta del hambre” (marzo 1/2024). En este autorretrato ilustro que un escritor es alguien que no vive de lo que hace.

12- “El triunfo del horror” (marzo 15/2024) es la tercera de cuatro columnas acerca del genocidio en la Franja de Gaza.

13- “El insepulto” (marzo 29/2024). Más que el acontecimiento literario de la década, la novela póstuma de Gabo me pareció un fenómeno comercial apalancado en las pingües reliquias del Nobel.

14- “Llanto por David Jiménez Panesso” (agosto 17/2024). Como tenía que ser, el funeral del poeta, crítico, amigo y maestro fue una cátedra de tango y poesía.

15- “¿La @ es o no es?” (septiembre 28/2024) es la última de tres columnas donde abordo la ♀♥♂ cuestión del alfabeto digital y el lenguaje incluyente.

16- “La sequía de los ríos voladores” (octubre 12/2024). No es fábula: las masas aéreas de vapor amazónico que irrigan las cordilleras y planicies suramericanas se están secando.

17- “Un genio ante el Chat GPT” (febrero 1/2025) es el recuento de un fallido y luego promisorio encuentro con el todo poderoso Chat GPT.

18- “El dilema paisa” (abril 12/2024). ¿Bandeja paisa, antioqueña o medellinense? Tentativa de rescate de la palabra paisa.

19- “La épica de los microactos” (julio 19/2025) trata acerca del proceso épico y ético de cuidar a nuestros seres queridos en sus años postreros.

20- Cierra este recorrido con “Maratón de poesía” (octubre 11 de 2025), la crónica de una cita con la poesía en el restaurante Casa de Citas.

¡Salud, y buen provecho!

CODA

No hay dicha completa: el jueves, luego de escrita esta columna, me enteré del intempestivo fallecimiento del poeta Robinson Quintero Ossa. Nos va a hacer mucha falta el querido zorzal de Caramanta.