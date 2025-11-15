Gustavo Petro, con sangre en sus manos, descubre que gobernar es más difícil que tuitear

"Lo que demuestra toda esta tragedia es el problema más profundo de Gustavo Petro: nunca se preocupó por construir planes complejos para asumir el poder" - Juan Rincón Foto: Hugo Andres Sierra

El presidente de la República, Gustavo Petro, dio la orden de bombardear a las disidencias de Iván Mordisco y en el ataque la Fuerza Pública colombiana mató a siete menores de edad que habían sido reclutados de manera forzosa.

“Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, escribió el presidente en una de sus múltiples defensas de lo que hizo, refiriéndose a soldados colombianos que iban a ser atacados por el grupo de Mordisco.

Su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue más crudo: “Quien se involucre [en el conflicto] pierde toda protección sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí”, dijo.

¿Se imaginan qué hubiera dicho Gustavo Petro sobre esas declaraciones de haber estado en la oposición?

No tenemos que imaginarlo. “Matar niños con un bombardeo no es un daño colateral. Es un crimen de guerra”, escribió el 10 de marzo de 2021 en Twitter. Ese mismo día dijo que quienes planearon el bombardeo del Ejército “deben renunciar de inmediato” y que “siguiendo el libreto de mostrar muertos para recibir aplausos, el ministro de Defensa permite que se asesine a los niños. Fue este mismo libreto el que llevó a 6.402 asesinatos”. El Petro opositor estaría trapeando el piso con el Petro presidente si se conocieran.

No creo que lo grave sea la hipocresía. Lo que demuestra toda esta tragedia es el problema más profundo de Gustavo Petro: nunca se preocupó por construir planes complejos para asumir el poder.

En el fondo, Petro cree que con un diagnóstico acertado de la realidad y con un buen discurso se puede cambiar el mundo. Por eso se siente más cómodo con su megáfono en Nueva York que analizando las complejidades de las políticas públicas con sus ministros. Zohran Mamdani, a quien tanto quieren en la izquierda colombiana, hace poco recordó la frase de otro político sobre cómo las campañas políticas se hacen con poesía, pero gobernar se tiene que escribir en prosa. Bueno, Petro nunca quiso salirse de la poesía. Por eso su prosa es tan mediocre.

El gran fracaso del gobierno del cambio ha sido la política de paz y seguridad. Sí, la violencia no empezó con Petro y sí, el gobierno anterior fue nefasto. Nunca olvidaremos las declaraciones sanguinarias de Diego Molano sobre cómo los jóvenes reclutados son máquinas de guerra, o la ofensiva ligereza de Iván Duque en todos los aspectos de su presidencia. Sin embargo, el actual presidente nunca supo qué hacer con la seguridad. Sus proyectos de paz total se construyeron entre la ingenuidad y la arrogancia de funcionarios que creyeron que podían apagar los fusiles solo por haber llegado a la Casa de Nariño. Mientras tanto, durante años, los grupos criminales siguieron fortaleciéndose, envalentonándose y sembrando caos en las parcelas que controlan del país. Cuando espabiló, la respuesta del presidente Petro ha sido una ofensiva militar chapada a la antigua que ha recuperado terreno, pero que claramente está lejos de ser el cambio innovador que nos va a pavimentar el camino a un nuevo país.

En esencia, el presidente Petro nunca tuvo un plan. Decía saber lo que estaba mal (su poesía), pero no tenía ni tiene la más remota idea de cómo mejorarlo.

Entonces, ante la fuerza de Iván Mordisco y la emboscada a soldados colombianos, el presidente tuvo que tomar una decisión compleja, claramente difícil, con información incompleta. El resultado es que el candidato que dijo que no iba a bombardear se convirtió en el presidente con sangre de menores en sus manos. Otro más para la larga lista en esta Colombia trágica.

Dirán que, al menos, el presidente y su ministro no llaman a los jóvenes máquinas de guerra. Pero tener un poco más de decencia que el pasado gobierno no es el triunfo que el petrismo quiere plantear. Y ni hablar de la estrategia argumentativa de la senadora Isabel Zuleta, quien dice que todo esto es culpa de la derecha y que al menos el Pacto Histórico sí está llorando a los menores muertos. Cuando la barra está tan baja, es fácil sentirse superior. Pero el resultado es el mismo: dolor, sangre y un país sumido en un conflicto sin paz a la vista.

Tal vez la frase de la poesía y la prosa es anacrónica. Podemos actualizarla: se hace oposición y campaña en tuits, pero se tiene que gobernar en la complejidad del mundo real. El presidente, como sabemos, nunca cerró la sesión en su cuenta de Twitter.