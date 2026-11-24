El artículo 350 de la Constitución de 1991 establece: “El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones”. Pese a lo anterior, el ministro de Hacienda expresó, en su intervención del 11 de noviembre en la Asamblea Nacional de ANIF, que había llegado el momento de que el país disminuyera el…

Los ministros de Hacienda y Educación han anunciado que reducirán la inversión en educación. La pregunta hoy es si los hijos de los campesinos en Colombia estarán condenados eternamente a una educación pobre y de muy baja calidad.

El artículo 350 de la Constitución de 1991 establece: “El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones”. Pese a lo anterior, el ministro de Hacienda expresó, en su intervención del 11 de noviembre en la Asamblea Nacional de ANIF, que había llegado el momento de que el país disminuyera el “gasto” en educación. Su propuesta es abiertamente inconstitucional, pero al mismo tiempo pone en evidencia un serio error conceptual al confundir gasto con inversión.

Si el Gobierno invierte en armas, paga servicios o compra combustible para una operación cotidiana, puede hablar de un gasto. Por el contrario, invertir en educación aumenta productividad, riqueza, movilidad social, creatividad, democracia y calidad del trabajo, entre otros. Es más, la inversión en educación tiene un efecto ampliamente multiplicador. El premio nobel de Economía del año 2000, James J. Heckman, concluyó que cuanto más temprano se invierte en el desarrollo de un niño, mayores serán los beneficios individuales y sociales. Su argumento central es que las habilidades desarrolladas en esta etapa de vida generan nuevas habilidades. Otro economista, Amartya Sen, ganador del Nobel en 1998, ya había demostrado que el desarrollo no consiste solamente en aumentar lo que las personas tienen, sino en ampliar lo que realmente pueden ser y hacer. Eso lo había llevado a defender la inversión en educación para lograr ampliar las capacidades y la libertad de las personas. A nivel mundial, esto condujo a las Naciones Unidas a crear el Índice de Desarrollo Humano para promover que los países priorizaran el desarrollo humano frente al crecimiento económico.

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Todo indica que el ministro de Hacienda todavía no ha leído a ninguno de estos dos nobeles de economía. Si lo hubiera hecho, comprendería que una buena formación facilita los aprendizajes futuros, amplía las capacidades y consolida la democracia. Es por eso que en educación no hablamos de gastos, sino de inversiones.

Para sustentar su inconstitucional tesis, el ministro recurre a un argumento que tampoco es correcto. Él dice que los colegios se han venido cerrando porque cada día hay menos niños. Cualquiera que haya investigado el tema sabe que la población escolar siguió creciendo hasta 2021 y solo comenzó a caer a partir de ese momento. Caerá mucho más en el futuro, tanto que el Banco de la República estima en 3,1 millones la reducción de la población escolar para los próximos 23 años. Aun así, eso todavía no ha sucedido. De allí que, hasta el momento, el cierre de colegios no se explica principalmente por el cambio demográfico, sino por la muy abultada deserción escolar de los últimos quince años. La matrícula en la educación básica entre 2015 y 2025 disminuyó en cerca de un millón de estudiantes. La mayoría de ellos por deserción y una menor parte por el inicio de la transición demográfica. Eso fue sustentado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. En una columna anterior expliqué los factores asociados al cierre de colegios y enfaticé de manera especial el aumento protuberante que han tenido la educación virtual y la educación en casa en el país.

En la mayoría de los países europeos la educación virtual y el homeschooling están prohibidos porque la mayor parte de científicos, educadores, padres y legisladores han concluido que no garantizan el derecho a la educación al no permitirles a los niños un proceso adecuado de socialización y desarrollo integral. Lo que no nos dice el ministro es que este Gobierno está muy interesado en legalizar estas dos modalidades educativas y, al hacerlo, justificar nuevas reducciones de la inversión prevista en educación para los próximos años. Es decir, lo que está legalmente prohibido en la casi totalidad de países europeos sería impulsado por el propio Gobierno en Colombia.

En este contexto, la ministra de Educación ya ha anunciado un recorte de 386.000 millones de pesos en inversión para el sector. Que recuerde, es la primera vez en la historia que una ministra anuncia que quiere reducir la inversión para contribuir al ajuste fiscal. Lo que uno espera de una ministra es que salga en defensa de la calidad y de la inversión en educación. Nada de eso ha sucedido en Colombia: la ministra no habla de calidad ni de los factores asociados a ella. No se ha referido a ninguno de los temas centrales que se discuten en los últimos años entre investigadores o pedagogos. Ahora, en su intervención más importante y divulgada, la propia ministra informa la decisión de recortar la inversión para el sector.

Para entender las implicaciones de la decisión del MEN debemos tener muy presente que el país tiene una deuda inmensa con la educación rural. Cualquiera que haya recorrido las escuelas rurales del país sabe que todavía no cuentan con las condiciones mínimas. Hay que reconocerle al Gobierno anterior un parcial avance en infraestructura en las regiones. Se construyeron nuevas sedes y se mejoraron otras, pero el atraso sigue siendo desmesurado.

Según el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, para 2022, el 55 % de las 45.000 sedes oficiales todavía no tenía acceso al agua potable. El 77 % estaba conformado por edificaciones calificadas en mal o muy mal estado y el 41 % eran construcciones con más de cuarenta años. Así mismo, según la OCDE, el 90 % de las escuelas pobres del país no contaba con conectividad a internet. Para 2022 éramos el país de América Latina con menor conectividad en las escuelas y el que menos había avanzado durante pandemia. Como fue ampliamente denunciado por la prensa, los hijos de campesinos siguieron sin internet mientras algunos contratistas del Estado se enriquecían.

Lo que ha anunciado la ministra implica que la educación rural seguirá abandonada y que la deuda histórica se seguirá ampliando. Lo que ha anunciado el ministro de Hacienda es que hay una intención clara de debilitar la educación pública y la inversión en el sector. Luz Karime Abadía, la decana de Ciencias Económicas de la Javeriana, en términos un poco más diplomáticos, le dice lo mismo al ministro: menos niños no debe significar menos inversión.

Sin duda, invertir más no implica mejorar la calidad de la educación. Eso ha sido ampliamente demostrado en el mundo y lo volvió a evidenciar el Gobierno de Gustavo Petro. Se requieren transformaciones pedagógicas profundas que el Gobierno anterior tampoco llevó a cabo.

¿Será que los hijos de los campesinos están condenados a una educación pobre y de muy baja calidad? Eso no debería pasar en una verdadera democracia, porque una de las tareas esenciales de la educación en una democracia es garantizar que las personas lleguen lejos no por la cuna en la que nacieron, sino por su esfuerzo, trabajo y dedicación, así como por la educación de calidad que recibieron. Desafortunadamente, todavía eso no es una realidad en Colombia. ¿Lo seguiremos permitiendo?

* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria).