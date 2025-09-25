¿Por qué cualquiera cree que puede ser PRESIDENTE de Colombia? | La Pulla

Resume e infórmame rápido

En Colombia cualquiera cree que puede ser presidente. Así que les armamos la guía no oficial de La Pulla para ser precandidato en solo seis pasos. Véanlo antes de que se lance su vecino.

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés, María Paula Ardila y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

