¿Por qué ganó Abelardo? Y seis miedos que nos deja | La Pulla

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Ganó el cambio... del cambio. Colombia eligió a Abelardo de la Espriella después de cuatro años de Gustavo Petro. Revisamos por qué perdió el petrismo, qué explica su victoria y qué nos preocupa de su futuro gobierno. Pasen, pasen.
La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.
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