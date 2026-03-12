¿Va ganando Paloma? ¿Colombia es de izquierda? ¿Fajardo existe? Y más...| La Pulla

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Tuvimos unas elecciones raras. El Congreso cambió… pero no tanto. El Pacto Histórico creció, el uribismo se fortaleció, las maquinarias siguen vivitas y Paloma Valencia arrasó en su consulta. Recalentemos el tamal del domingo para entender qué carajos pasó.
La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.
Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:
- Capturan a congresista Wadith Manzur por caso Ungrd tras orden de la Corte Suprema
- Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo destapan las cartas de sus fórmulas
- Lanzan alertas sobre los escrutinios y se agita la composición del Congreso
Si les gusta lo que hacemos, los invitamos a hacer un aporte en nuestra Vaki.
¡No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita! 🔔
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y canales de WhatsApp y Telegram.