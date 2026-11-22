El manejo local de entidades del orden nacional (como Mintransporte, y también el SENA, el ICBF, el DPS) suelen ser cargos apetecidos por las maquinarias porque fortalecen…

El gobierno que se empeña, una y otra vez, en presentarse como el de “los nunca” opera bajo la lógica política clientelista de siempre, en una repartija clave, además, ad portas de entrar en la previa de las elecciones regionales.

Comenzaron los nombramientos de los directores del Ministerio de Transporte en las regiones y, hasta ahora, todos los espacios han sido entregados a personas vinculadas con estructuras que apoyaron en campaña a Abelardo de la Espriella.

El manejo local de entidades del orden nacional (como Mintransporte, y también el SENA, el ICBF, el DPS) suelen ser cargos apetecidos por las maquinarias porque fortalecen su capacidad de influir: poner gente, acceder a presupuesto y hacer favorcitos, que luego cobran con votos.

Publicidad

La ministra charista Elsa Noguera —representante ella misma de una casa política que movió votos amarrados para De la Espriella— ha firmado, al momento del cierre de esta columna, las resoluciones que nombran a los directores territoriales en: La Guajira, Cesar, Magdalena, Caldas y Cundinamarca.

En La Guajira, el caramelo fue para el grupo del senador Alfredo Deluque, amigo cercano del presidente y el político más poderoso de ese departamento. El nombrado en Mintransporte se llama Miguel Ángel Choles ‘Cholito’, un político de Maicao que ha hecho parte del directorio departamental del Partido de La U y este año lideró la campaña a Senado de Deluque. Cholito había manejado el tránsito en la gobernación, en la que es mandamás desde hace varios años el congresista abelardista.

Foto: Laura Ardila

Para la dirección territorial en Caldas, el elegido fue directamente uno de los políticos que se la jugó por “el tigre”: Julián Andrés Osorio Toro, quien hace unos meses renunció a su curul en el Concejo de Manizales, anunciando que lo hacía para no inhabilitarse y poder presentarse a un cargo en las locales 2027. Osorio viene del gremio de los taxistas, ya había sido concejal en un periodo anterior (ocasión en la que también había dejado tirado el cargo con una renuncia), y fue fundamental para concretar el apoyo de “la mancha amarilla” de taxistas de esa ciudad que cantó su voto por De la Espriella.

Foto: Laura Ardila

El exconcejal Osorio había militado en el Centro Democrático y luego saltó a En Marcha de Juan Fernando Cristo. En 2022, se hizo tristemente célebre a nivel nacional por haber engañado a un conductor de Indriver, haciéndose pasar como pasajero, para hacerlo ir hasta un retén de la Policía y que fuera sancionado. Participó en el empalme de la presidencia entrante.

En la galería de enlaces de la ministra Noguera lo acompañará, además, Jahir Hernández Morera, ex secretario de despacho y ex contratista de entes descentralizados de la Gobernación de Cundinamarca, durante los mandatos del gobernador Jorge Rey y su aliado Nicolás García Bustos. La estructura de Rey y García respaldó en presidenciales a Abelardo a través de fichas que le hicieron campaña de frente. Pocas semanas después de la segunda vuelta, el entonces presidente electo correspondió con un primer encuentro con Rey, en el que le prometió trabajar juntos y calificó a Cundinamarca como “departamento abandonado por el centralismo”.

En Cesar, estará Liseth Zuñiga Valera, una abogada que cuenta prácticamente toda su experiencia laboral en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar (SIVA), en el que por años ha tenido influencia burocrática efectiva el clan Gnecco, que maneja la gobernación y, por supuesto, apoyó el proyecto abelardista, por ejemplo, poniendo transporte para movilizar votantes el día de elecciones. La nueva funcionaria del Mintransporte tiene, asimismo, relación familiar con el excongresista Félix Valera, hasta este año secretario de despacho del alcalde de Valledupar Ernesto Orozco, que es de la cuerda del representante conservador Ape Cuello. El llamado —y dinámico— “Equipo azul”, como se conoce a la maquinaria de Ape, le puso votos a la campaña de Iván Cepeda en primera vuelta y votos a la campaña de Abelardo de la Espriella en segunda, como lo pude confirmar con fuentes de primera mano.

Mientras tanto, en Magdalena la homóloga de Zuñiga Valera se llama María del Rosario de Silvestri Noguera, abogada de la Universidad Sergio Arboleda, con casi 11 años de experiencia en varias entidades públicas, según su hoja de vida oficial, que al tiempo tiene la particularidad de ser pariente de Camilo Noguera Abello, director de Defensores de la Patria, el partido de Abelardo de la Espriella y dueño del ADN abelardista en ese departamento.

De acuerdo con el proyecto La Abelardopedia, en la página de aspirantes de presidencia consta que De Silvestri no declaró seis contratos que tuvo con el Estado.

En términos de politiquería, la novedad de este gobierno es, si acaso, que se estrena una rosca propia. Con las mismas viejas mañas.