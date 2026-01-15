El futuro del fútbol colombiano, temporada 2026-I

Falcao, con la camiseta de Millonarios. Foto: El Espectador - José Vargas

Un torneo más en el que llegan al fútbol colombiano jugadores de edad madura, con amplia experiencia y recorridos por varios clubes, países y culturas. Será importante que los más jóvenes y quienes están en proceso formativo tomen como inspiración todo lo positivo de estos jugadores ejemplo para su crecimiento personal y profesional.

Es fundamental tener una actitud vicaria: rodearse y aprender de personas positivas para crecer de la mejor manera.

La experiencia de la llegada de jugadores de este perfil en otros torneos, como David Ospina, Edwin Cardona, Teófilo Gutiérrez, Giovany Moreno, Dorlan Pabón, Carlos Bacca, Mateus Uribe, Jorman Campuzano, entre otros, fue muy positiva, no solo como imagen, sino también como aporte futbolístico. Cada uno entregó lo mejor de sí para sus equipos y para el fútbol colombiano.

Hoy, nombres como Pedro Gallese, Luis Fernando Muriel y el regreso de Radamel Falcao García deberán marcar una diferencia importante, tanto en lo personal como en lo futbolístico, para ratificar por qué y para qué sus equipos los contrataron. Son figuras que llegan a darle mayor relevancia a la Liga colombiana.

En el caso de Falcao, llega con la firme intención de aportarle lo mejor a Millonarios. Sin embargo, deberá resolver la sanción pendiente y, a nivel personal, superar la etapa anterior marcada por lesiones y adversidades. Con su conocimiento y experiencia sabrá manejar esas situaciones y ratificar todo lo que ha hecho por el fútbol internacional. Es la oportunidad para dejar -o reafirmar- la imagen grande que tenemos los colombianos de él como jugador.

Luis Fernando Muriel regresa después de muchos años fuera del país, donde dejó muy en alto el fútbol colombiano, especialmente en Italia. Ahora vuelve a su equipo natal, Junior, donde esperan su mejor versión en lo local y, sobre todo, en la Copa Libertadores.

Pedro Gallese, arquero importante de la selección peruana, llega al Deportivo Cali, que espera su mejor versión para salir adelante, mejorar en la tabla de posiciones y aprovechar todo su bagaje futbolístico en busca del título.

Que cada partido sea una lección y cada figura un espejo donde los más jóvenes encuentren la fuerza para crecer, porque el verdadero triunfo del fútbol colombiano está en convertir la experiencia en futuro. Les deseamos lo mejor a estas figuras en su competencia dentro de la Liga colombiana.

