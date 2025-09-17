Reconocimiento improcedente

Resume e infórmame rápido

El último fue Luxemburgo, que se une a la cacofonía de países occidentales que han anunciado que reconocerán el Estado palestino durante la presente sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya lo habían anunciado Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. A lo anterior se agrega el apoyo al Estado palestino “sin Hamás”, declarado por parte de la Asamblea General de la ONU hace unos días.

El tiempo para el Estado palestino ha pasado varias veces, y han sido los palestinos mismos los que lo han desperdiciado: los que no lo han querido, los que rechazaron cuanta propuesta de un Estado palestino al lado de Israel había sobre la mesa. Comenzando por el rechazo, por parte de los árabes, a la resolución de partición de Naciones Unidas de 1947, que creaba dos Estados. Posteriormente, la mejor oportunidad —perdida también— vino con la negativa de Yaser Arafat a aceptar el plan de Clinton en la cumbre de Camp David 2000, que creaba un Estado palestino independiente con partes de Jerusalén como capital, aceptado en su totalidad por Israel. Pocos años después, bajo la administración Bush, la propuesta de Annapolis 2008, muy similar a la de Clinton, fue ignorada por el actual presidente palestino, Mahmud Abbas, al igual que lo fue la formulada durante la primera administración de Donald Trump, el “plan del siglo”, que servía de base para una negociación conducente a un Estado palestino al lado de Israel.

La solución de dos Estados emergió tras la guerra de los Seis Días de 1967, durante la cual Israel ocupó territorios árabes, incluida la península del Sinaí, las alturas del Golán, Cisjordania y Gaza, que estaban en poder de Jordania y Egipto, a quienes, entre otros, nunca se les exigió entregar esos territorios a los palestinos. La resolución 242, emitida por el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de ese mismo año, estipulaba que Israel debía retirarse de los territorios que había ocupado en la guerra a cambio de paz y reconocimiento por la contraparte. Así se logró el acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Con base en esa resolución se negociaron los acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP, torpedeados por Hamás.

Dice el Eclesiastés, versículo 3: “hay un tiempo para todo”, queriendo significar que cada hecho o acción tiene un tiempo asignado. Podríamos voltear esa sabia expresión, diciendo que las cosas cuando no se hacen en el tiempo correcto tienen un alto grado de posibilidad de fracasar.

Revivir en estos momentos, cuando la guerra en Gaza aún no termina y 48 rehenes permanecen todavía cautivos tras más de 700 días, es premiar al terrorismo y a Hamás, que, envalentonado con los anuncios de reconocimiento, ha declarado que no va a liberar a los rehenes hasta tanto se establezca un Estado palestino, Estado que la organización nunca apoyó. Hamás quiere convertir la masacre del 7 de octubre y la calamidad humanitaria de Gaza, que ellos mismos causaron, en el “día de independencia de Palestina”, y pareciera que democracias occidentales le están haciendo el juego, con lo cual Hamás no tiene ningún incentivo para liberar a los rehenes o acabar la guerra. El sufrimiento palestino es la savia de la cual se nutre.

Para que la solución de dos Estados, la más deseable y única al conflicto, vuelva a ser viable, más allá de tener vigencia filosófica, se requieren profundos cambios, principalmente al interior de la sociedad palestina y su dividido e ineficaz liderazgo. El privilegiar la violencia y el terrorismo ha sido nefasto para la causa palestina y es una de las razones del ascenso de la extrema derecha en Israel, opuesta también a la solución de dos Estados.

