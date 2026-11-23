Si bajamos el déficit, al Estado le rinden más los impuestos, invirtiendo en educación, vías, salud, etc., en lugar de pagar 1 peso de cada 3 que recibe en deudas e intereses como hoy sucede. Un déficit más bajo le implica obtener créditos menos costosos, que hoy consigue con intereses entre el 13 y el15 %. Y, por último, si viene una emergencia, tendrá plata con qué atenderla sin recurrir a fondos milagrosos.

El déficit fiscal colombiano no es sostenible: para 2027 será entre 7,2 y 9,4 % del PIB, cuando debería ser 4,5 %. No es malo endeudarse por sí mismo; lo grave es cuando pagar la deuda ya no te deja ni para lo indispensable.

El lío es a quiénes pedir el sacrificio para que paguen más impuestos y dónde se recorta el gasto. Buena parte del ajuste de impuestos del proyecto de reforma tributaria que De la Espriella bautizó en superlativo, como todo lo suyo, “rescate económico”, la haría la clase media: los 2,4 millones de personas con salarios modestos entre unos $ 4,5 millones y $ 6,9 millones empezarían a pagar renta del 9 % sobre una parte de sus ingresos y su aporte a salud subiría. También amplía los parafiscales a empleadores, impuestos a cigarrillos y licores y pone IVA al internet de los estratos más bajos.

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El 70 % del ajuste, dice el Gobierno, vendrá de recortar el Estado, sobre todo despedir funcionarios y contratistas públicos (no dice cuáles porque pide facultades extraordinarias para cerrar y fusionar entidades, que adivino será en áreas culturales, educativas, en redistribución de tierras, en paz y otros demonios que lo acechan). Anif, que sabe de finanzas, dice que más de la mitad del rescate fiscal propuesto viene de impuestos, no de recortes al gasto.

El uribismo propone recortar el Estado; ponerles impuestos a las importaciones de menos de 200 dólares (tipo Temu); derogar los impuestos saludables, es decir, derogar un avance importante; quitar exenciones tributarias a las empresas y obligarlas a comprar unos bonos por los que el Estado les pagaría intereses por debajo del mercado. Eso es una especie de préstamo/impuesto, que sube la deuda en el mediano plazo, aunque la hace más barata.

El Pacto Histórico pide un impuesto más alto a quienes tienen una renta gravable de más de 3.100 millones al año (pero no explica lo difícil que es cobrarlo); y para pensiones de más de 13 millones mensuales; IVA a los juegos de azar en línea; impuesto progresivo al patrimonio; imporrenta a empresas según tamaño. Piden no recortar nómina, pues alegan que 700 mil quedarían sin empleo, ni dar facultades al Gobierno para recortar.

El Gobierno puede juntar una mayoría en el Congreso para aprobar su “rescate económico”. Si realmente escuchara las buenas ideas de los demás, podría sacar una mejor reforma. Ya presenta propuestas acertadas: un recorte riguroso a contratistas del Estado, que esconden corrupción política de todos los bandos; mantener los impuestos saludables; y subir el IVA a licores y cigarrillos. Puede traer del uribismo la eliminación de las exenciones a las empresas, que son injustas y enredadas de cobrar; y del Pacto, podría aceptar que las apuestas online —un sector que está haciendo un daño social enorme— paguen altas tributaciones, y que los pensionados más adinerados también aporten.

Con los intereses que se mueven en el Congreso y los amarres del propio Gobierno, será difícil que la ley que salga no sea más de lo mismo: otro apretón a la clase media asalariada y a los profesionales jóvenes que, como diría Mafalda, es la clase “media estúpida”, porque siempre es la que más pone y menos recibe.