A mediados de los 90, en el zenit de la violencia colombiana, la Universidad del Rosario invitó a Isaac Erlich, reconocido economista del crimen, a dar una conferencia. Después, reunido con violentólogos, Erlich mostró ser un académico serio: sólo hizo preguntas. Aprendió de chulavitas, pájaros, esmeralderos, marimberos, narcos, sicarios, milicianos, guerrilleros, paras y mafiosos; hasta de alianzas con los legales. Exasperado por no poder encasillar tanto matón en sus modelos, preguntó: “¿y qué es lo que quieren?”. Me arriesgué a responderle: “sexo, por supuesto”. La carcajada fue general, pero Erlich sí tomó en serio la…

A mediados de los 90, en el zenit de la violencia colombiana, la Universidad del Rosario invitó a Isaac Erlich, reconocido economista del crimen, a dar una conferencia. Después, reunido con violentólogos, Erlich mostró ser un académico serio: sólo hizo preguntas. Aprendió de chulavitas, pájaros, esmeralderos, marimberos, narcos, sicarios, milicianos, guerrilleros, paras y mafiosos; hasta de alianzas con los legales. Exasperado por no poder encasillar tanto matón en sus modelos, preguntó: “¿y qué es lo que quieren?”. Me arriesgué a responderle: “sexo, por supuesto”. La carcajada fue general, pero Erlich sí tomó en serio la hipótesis que ilustró con una anécdota. Conocía a un ex ministro ruso que tuvo mucho poder y dinero pero no simultáneamente. En el gobierno soviético mandaba sin límites y ganaba una miseria. Tras la caída del muro, como financista en Londres, le pagaban una fortuna pero era un don nadie. Ante ese experimento natural, Erlich le había preguntado:

– Entre el poder puro en la URSS o la riqueza anónima en un banco, ¿qué es mejor?

– El poder, de lejos

– ¿Por qué?

– ¡Más mujeres!

More girls!, ¡mucho sexo!, así de simple había sido la respuesta del ruso a la inquietud esencial de Darío Echandía: “el poder, ¿para qué?”

Antes de meterse en serios problemas legales en EEUU, Dominique Strauss Khan (DSK) era el líder indiscutible del socialismo francés. Ser director del FMI le daba perfil de estadista internacional. Para las presidenciales, superaba ampliamente a los candidatos de su partido y a su oponente de derecha, Nicolás Sarkosy. Con ese poder latente, algunos empresarios le pagaban “veladas libertinas” con prostitutas en distintos hoteles, expresamente para él. En un juicio reconoció haber disfrutado unas 12 “tardes festivas” y declaró ignorar que mediaba un pago. Toda la concupiscencia quedó súbitamente interrumpida, la reputación de DSK seriamente afectada y su círculo de incondicionales bastante reducido.

El principio del fin del magnate italiano de los medios y la política Silvio Berlusconi fueron las fotos de un bunga bunga, como se conocían las orgías de su mansión cerca de Milán. Permitieron imputarle cargos por “constricción a la prostitución de menores” y una condena por siete años con “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”. Mientras estuvo en la cúspide eran frecuentes sus fiestas con muchas “velinas”, e intercambio de favores políticos o económicos. Tras su dimisión se limitó a una red bastante menos densa, con relaciones tradicionales y formales.

La inclinación a tener muchas mujeres se ha observado en América Latina entre tiranos como Trujillo, Somoza o Castro. También se sabe que dictadores con larga formación militar -Perón, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Pinochet- controlaron mejor su líbido.

Sin dictadura, con estirpes inexistentes o mal organizadas, también existen comunidades, políticas o religiosas, en las que un líder admirado por su grupo disfruta del acceso a muchas mujeres, incluso menores de edad, a cambio de prerrogativas opacas y a la medida. En los EEUU han ocurrido los casos más visibles. Ha sido común que estas colectividades sean desmanteladas por las autoridades gracias a denuncias y testimonios de las antiguas mujeres sometidas, que condujeron a investigaciones, acusaciones y condenas. A esos descalabros contribuyó la excesiva confianza, la percepción de invencibles, que mostraron sus líderes, machos alfa que, si acaso, imaginaron enfrentarse a un semejante que buscara desbancarlos, pero no a instituciones que ellos, todopoderosos, jamás consideraron una amenaza. En algún momento, entes burocráticos terminan tramitando una avalancha de denuncias del hasta hace poco dócil rebaño que acaba engrosando el prontuario de abusos. Además, a diferencia de la riqueza, que se mide fácilmente, el autócrata tiene enormes dificultades para evaluar el poder seductor que conserva en su decadencia. Puede considerarlo extraordinario, sobrenatural.

En Colombia, nadie hubiese pensado que un eventual fraude electoral con la presunta complicidad de la poderosa Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), feudo de ex M-19s, lo detuviera una institución, la Registraduría, por cuyo músculo nadie apostaría. Aún más difícil de calibrar es la inercia de la atracción, siempre caprichosa, que ejerce el soberano. De cualquier manera, abundan indicios de que Gustavo Petro, antojadizo y flojo para controlar instintos, ya cruzó el Rubicón de las conquistas que facilitó su posición. Abundantes, dóciles y amorosas mariposas amarillas mutaron a unas cuantas rencorosas urracas parlanchinas que, ya sin contratos ni mordidas, se obsesionan por estructurar acciones legales contra el antiguo seductor y protector. Encima, contagian al resto del rebaño que desconcertado refuerza la debacle: “la izquierda se debate entre cierta lealtad a Petro y distanciarse de su figura, con llamados cada vez más frecuentes a la autocrítica. Entre otras, por haber traicionado las banderas de las luchas feministas”. Conmueve que alguna fanaticada petrista aún confíe que la catástrofe será transitoria.

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