Con irrespeto y oportunismo colosales, Rodrigo Uprimny compara a un científico y humanista obsesionado por la verdad con un ex guerrillero y político que la manipuló sin agüero. El título de su desafortunada columna , “Carrizosa y Navarro: dos constructores de paz”, ya es disparatado y falaz. Cual jesuita renacentista, el constitucionalista ilustrado manoseó el comodín de la paz para equiparar a quien basó su carrera y prestigio en la búsqueda incansable de la verdad con quien, su antípoda, convirtió la mentira, las medias verdades y los silencios en claves de su lucha armada y de los albores de su trayectoria política.

En “Verdades del Catatumbo”, Carrizosa describe esa región y aclara que “nada es mentira en esta descripción, faltan solamente algunas verdades…”. Qué enorme distancia con Navarro, cuya formación de ingeniero sucumbió con la clandestinidad. Tras la toma del Palacio de Justicia, cuando le preguntaban por su papel en ese sanguinario ataque, lo negaba con fingida tranquilidad y gran volatilidad sobre el dónde y con quiénes. Nunca lo encararon: le preguntaban lo mismo una y otra vez. “Yo estaba en Cuba recuperándome de un atentado”, precisó por enésima vez en 2011 bastante molesto; la escena era “sin Laura”, a quien sólo recientemente mencionó y localizó en el lujoso Hotel Riviera. Estaban en Cuba, pero no como simple pareja con un convaleciente. María Eugenia Vásquez, ex M-19, abunda en detalles. Con Carlos Alonso Lucio, su pareja, también se alojaban allí. Víctimas del atentado en Cali, huyeron con Navarro a México. Al expirar el refugio político, todos se instalaron en Cuba “justo antes de la toma”. Estaban juntos el 30 de julio, para el “Encuentro sobre Deuda Exterior de América Latina”, al que “los cubanos deseaban que asistiéramos”. Confirma que “nos alojaron en el Hotel Habana Riviera, frente al mar”. En ese evento Navarro intervino diez minutos. “Nunca pensé que lo lograra… Habló de paz… con aplauso general… reasumió su ser político”. Los Angeles Times lo presentó como “líder del ejército rebelde M-19 en Colombia”.

“Mientras duró nuestra estadía en La Habana, vivimos en el Hotel Riviera”, reitera la entonces guerrillera. “Pasamos el tiempo en una cotidianidad ociosa: la mejor comida, el mar o la piscina”; arte y espectáculos tutelados “por (un) pianista amigo de Bateman”. A su hijo con Lucio “lo rodeó el amor desde su nacimiento”, en enero de 1986. Además de madre, padre y varios amigos estaban “los compañeros del Departamento América, quienes nos atendían oficialmente”. Esta peculiar entidad cubana fue el enlace con movimientos revolucionarios latinoamericanos para “preparación técnica, itinerarios y apoyo a misiones revolucionarias”. Su director (1975-1992) era Manuel Piñeiro, Barbarroja, ex director nacional de inteligencia a quien Navarro consideraba “nuestro gran amigo, quien por muchos años dirigía la conspiración cubana en Latinoamérica”.

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Se necesita fe de carbonero comunista para creer que esas atenciones, incluyendo “un carro con chofer (que) nos trasladaba a los hospitales y donde necesitáramos”, eran pura cortesía; que el castrismo no sabía lo que ocurría en Bogotá, con servicios de inteligencia de primer nivel mundial por profesionalismo, motivación ideológica, entrenamiento soviético (KGB) y alemán (Stasi) e integración estrecha con la diplomacia.

Hay grandes vacíos sobre la actividad del “constructor de paz” entre la toma de Palacio y su regreso a Colombia en 1989, al llamarlo Pizarro para negociar con la administración Barco. Vásquez anota que Navarro se recuperó rápidamente del atentado, no sólo por su aparición pública en el Encuentro; “en menos de un año bailaba salsa como en sus mejores tiempos, valiéndose de una prótesis”. Vivió con Laura Restrepo en México hasta que, como él cuenta, ella se aburrió y lo echó. Intriga saber qué hizo y cómo se mantuvo en el exterior un comandante del M-19, grupo insurgente que en Colombia lideraba entonces la peor guerra sucia del conflicto: boom del secuestro, Coordinadora Guerrillera y Batallón América con combatientes de varios países, como recomendaba Piñeiro. Encima, Vásquez y Lucio viajaron a “hacer la escuela en Libia” de Gadafi. Era una locura, “pero el Eme siempre hacía cosas locas… desplazar unos setenta combatientes desde Colombia para adiestrarlos en tácticas de combate y tecnología de guerra”. ¿Todo eso también ocurría a espaldas de Navarro, comandante exilado?

Tras vincularse al proceso de paz, firmar el acuerdo con indulto y 80 días como tecnócrata, Navarro encontró su vocación, la política sin armas. Entonces, según el periodista Alberto Giraldo, “fue beneficiario de la generosidad de los Rodríguez Orejuela… para el esfuerzo democrático del M-19”. Sobre esa incómoda verdad Navarro nunca habló. Aún ignorando su pasado guerrillero, es un dislate equiparar ese sinuoso y taimado personaje político con el de Carrizosa Umaña, científico comprometido con la verdad.

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