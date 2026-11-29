Quienes sostienen que el AFP no pudo parar la guerra argumentan en esencia que, diez años después, seguimos en conflicto armado y que el narcotráfico y la violencia en los territorios persisten. Incluso sostienen que las FARC no se habrían desmovilizado, como lo demostraría…

En el espíritu de mi propuesta de “ pacificar la paz ” de mi última columna, procedo a tomar en serio los planteamientos de los opositores más activos al Acuerdo Final de Paz (AFP). Hoy analizo entonces la objeción de quienes sostienen que el acuerdo fracasó en parar la guerra. Evalúo en qué tienen razón, pero también señalo los puntos que considero equivocados.

Quienes sostienen que el AFP no pudo parar la guerra argumentan en esencia que, diez años después, seguimos en conflicto armado y que el narcotráfico y la violencia en los territorios persisten. Incluso sostienen que las FARC no se habrían desmovilizado, como lo demostraría el crecimiento de las disidencias. Y a su favor presentan cifras que parecen contundentes, como las mencionadas por el embajador Mauricio Gaona ante la ONU: que los integrantes de grupos armados ilegales pasaron de 20.420 en 2016 a 29.004 en 2026 y que las disidencias de las FARC crecieron de 1.050 a 10.517 en el mismo periodo. Le habríamos hecho entonces concesiones inútiles a las FARC.

Esta argumentación acierta en señalar que el AFP no logró terminar todos los conflictos armados en nuestro país y que las violencias y el narcotráfico persisten y podrían incluso estar agravándose. Es cierto entonces que, para muchos de quienes hemos apoyado la paz, existe una cierta desilusión. Aunque nunca creímos ni sostuvimos que el AFP terminaría todas las violencias en Colombia, y menos aún que acabaría el narcotráfico, es indudable que muchos teníamos la esperanza de que diez años después tendríamos un país más seguro y tranquilo. Y que el Estado tendría un control robusto de los territorios. Pero no ha sido así.

Sin embargo, la tesis del fracaso del AFP en parar la guerra es equivocada, tanto por consideraciones empíricas como teóricas. Y el primer punto para refutarla es mostrar que no es cierto que las FARC no se hayan desmovilizado; lo hicieron y esa guerrilla se acabó. Veámoslo.

Según cifras oficiales (por ejemplo, las presentadas por la Defensoría del Pueblo en su balance del AFP), la desmovilización de las FARC ha sido exitosa en términos de su desarticulación: más de 13.000 personas dejaron las armas y hoy 11.000 se mantienen en la reincorporación, a pesar de que más de 500 han sido asesinadas y no les han cumplido muchas promesas. Por su parte, con excepción de Iván Márquez y Jesús Santrich, los principales líderes de la extinta guerrilla se han mantenido en el proceso y se han sometido a la JEP.

Las llamadas disidencias no son entonces unas FARC 2.0, como tratan de argumentar algunos. Nadie ha mostrado que existan acuerdos entre los jefes de esos grupos armados y los líderes de las ex-FARC reintegrados. Por simple matemática, es además claro que el fortalecimiento de las llamadas disidencias no ha sido con antiguos excombatientes de las FARC: estas se han alimentado con nuevos integrantes, muchos de ellos menores de edad, lo cual muestra dolorosamente nuestro fracaso como nación para prevenir esos reclutamientos forzosos, que ha aumentado en los últimos años, como lo documenta Human Rights Watch.

El AFP logró la desmovilización efectiva de las FARC y eso no es un logro menor. Como profundizaré en textos posteriores, este fin de la guerrilla más poderosa de las Américas significó la terminación de la guerra política en Colombia. Los conflictos y actores armados que subsisten no son guerras políticas de actores que buscan derrocar al gobierno y hacer la revolución, sino esencialmente violencias asociadas a controles territoriales y a economías ilegales, especialmente al narcotráfico. Además, la persistencia de estas violencias no es atribuible al AFP sino a otros factores, entre ellos, a la debilidad de implementación del acuerdo desde el final del gobierno Santos y en especial en los gobiernos de Duque y de Petro.

*Rodrigo Uprimny es investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.