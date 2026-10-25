Por instituciones culturales públicas, pero no gubernamentales 

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En la última semana ha habido un gran rechazo a la remoción por orden presidencial de varias obras del Museo Nacional. Esta rabia se justifica porque se trata de una injerencia gubernamental autoritaria en la construcción de nuestra memoria nacional. Sin embargo, en esta columna busco trascender este grave hecho y analizo el tema desde una perspectiva institucional y de largo plazo. Esto me permitirá vincular la justa indignación por lo sucedido en el Museo Nacional con las polémicas que han suscitado igualmente los nombramientos en el DANE, en la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), en la Biblioteca Nacional, en el Instituto Caro y Cuervo y en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Este gobierno, y en ciertos aspectos los dos anteriores, desnudaron un error grave en el diseño de estas instituciones: sus directivos son nombrados discrecionalmente por el gobierno. Este esquema institucional lo tenemos tan normalizado en Colombia que rara vez es cuestionado. El máximo reclamo es pedirle al presidente o a su ministro de Cultura que nombre en esos cargos personas independientes, que conozcan del tema y realicen una buena gestión. Sin embargo, es obvio que el hecho de que esos directivos sean fichas del presidente genera incentivos para que el gobierno convierta las instituciones culturales o informativas en órganos de propaganda gubernamental. Esto lo hizo Duque cuando impuso en el CNMH a Darío Acevedo, un académico dedicado a defender las tesis uribistas de que en Colombia nunca había existido conflicto armado, o cuando Petro nombró en RTVC a Holman Morris, quien convirtió ese medio en un aparato de propaganda petrista. Sin embargo, esos dos presidentes, y la mayoría de los anteriores, tuvieron cierta altura y nombraron en el DANE o permitieron que llegaran a dirigir los institutos culturales (como el Museo Nacional) personas respetables y competentes. Esto no ha sucedido con el gobierno actual: todos estos cargos están hoy ocupados por personas técnicamente incompetentes y, sobre todo, que buscan convertir a esas instituciones en aparatos de la “batalla cultural” del gobierno.
Obviamente debemos criticar los nombramientos y actuaciones de esas personas, pero debemos ir un poco más lejos y defender la tesis de que ni la memoria ni la cultura ni la información deberían estar a disposición del gobierno de turno, sea de derecha o de izquierda. Y por eso debemos promover que existan instituciones culturales (como los museos), de información (como el DANE o RTVC) o de memoria (como el CNMH) que sean públicas, pero no gubernamentales. Esas instituciones deben tener financiación estatal (para que no dependan de criterios comerciales), pero sus directivas deben tener cierta independencia frente a los gobiernos, por lo cual deben gozar de una autonomía técnica y administrativa semejante a la del Banco de la República o a la de las universidades públicas.
Esto es posible. Basta pensar en que esas entidades tengan un consejo directivo con suficiente independencia y que tenga la responsabilidad de orientarlas y nombrar a sus directores. Y, como lo ilustré en columnas previas, existen buenas experiencias a nivel comparado: en el campo de la memoria, un ejemplo es el prestigioso Museo de la Memoria en Chile, que es estatal pero no depende del gobierno. En el de los medios, podríamos aprender de la BBC en el Reino Unido, que es un medio financiado en gran medida con recursos públicos pero independiente del gobierno. En cuanto a los museos, el British Museum también goza de gran independencia frente al gobierno. Y existen muchos ejemplos más.
La memoria, la cultura o la información no deben ser manipulables por los presidentes y por ello las instituciones públicas en este campo deben tener una suficiente independencia para evitar indebidas injerencias gubernamentales.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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Mario(d84e7)•Hace 12 minutosTotalmente de acuerdo. Pero en un país, en donde el legislativo solo funciona enmermelado, lo que dice el DR,solo es pensar con el deseo. Y si de eso se trata, pensemos en culturizar la masa de votantes ,para no elijamos a personas incultas y/o narcisos que solo piensan en el espectáculo. Educación, educación !!
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Diego(71113)•Hace 26 minutosinjerencia gubernamental autoritaria en la construcción de nuestra memoria nacional apicable según tus palabras igual al anterior gobierno, lo mismo la “batalla cultural” , lo mismo La memoria, la cultura o la información no deben ser manipulables por los presidentes ni por periodistas politizados
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Amaranto De Jesús(v8lb8)•Hace 1 horaExcelente análisis. Ojalá se genere un consenso sobre la independencia de los Museos y demás entidades culturales.
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Martha(69929)•Hace 1 horaEs un horror la caverna de espriella y su bandola. Pero igualar a Morris , tampoco, sí hubo propaganda pero sino entonces cómo carajos se enteraría la gente de lis avances en el gobierno Petro?? Cómo se desmintiria entonces a los balurdos medios dueños delñ medio país?? RTVC hizo mucho por la cultura.
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fabio(30155)•Hace 1 horaesto ya existe y es la faceta cultural del Banco de la República. ¿Que viene a visitar los turistas? ¿el museo botero, el museo del oro… quien lo administra? El Banrep. Veo muy difícil que se logre pasar una ley para darle ese nivel de independencia a los otros museos y al sistema de información pública, pero se podrira pensar en extender las funciones culturales del BANREP
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GONZALO(02bph)•Hace 2 horasDe acuerdo. Excelente columna.
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Leonardo(69374)•Hace 2 horasEn nada sale el similar al del libro rojo del Presidente Mao Zedong pero cambiando el título por citas de ADLE, sobre la revolución cultural en chimchombia. Así de mal estamos
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Julio César(69508)•Hace 3 horasPreocupa que un iletrado y chisgarabìs forista no comprenda la trascendental propuesta que emerge de la academia, en punto al manejo de la memoria,informaciòn y cultura, despojado de la funesta injerencia politica. Por su trascedencia e inalterabilidad, estos temas deben ser manejados por expertos. ajenos a la politiquerìa.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 4 horasLo curioso de este "gobierno", Rodrigo, es encontrar una buena acción, un aceptable derrotero. TODO es improvisación, todo es caos, bandazos, salta a la vista la pobre preparación del titiritero y sus marionetas. Por supuesto que el "Goebbels" desmejorado, obedece a pie juntillas ordenes imperiales. !Elemental! Como no todo puede ser rigor, hay que reconocer que ante el terremoto, hubo celeridad en la entrega de balones y en la repartición d ósculos cual reina de belleza que se respete !Plop!
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Atenas(06773)•Hace 5 horas¡El diablo haciendo hostias! Por supuesto, oh, Uprimny, ese es el deber ser, pero q’ vos pregones lo q’ no en pocas ocasiones violas, es lo q’ castiza/ llaman “Hipocresía”. ¿O acaso fuiste de ídem coherencia con la fraudulenta elección de un sigiloso sujeto pa rector de la U.Nal y de quien hiciste de defensor cuando fue acusado de evidente corruptela en su nombramiento con el apoyo del inmoral e infame Petro, y por ello destituido? ¡Tan bueno cuando lo ancho es pa mí y lo angosto pa vos!Atenas
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Chirri(rv2v4)•Hace 6 horasSe justifica la " batalla cultural" para tratar de borrar de la memoria nacional el buen gobierno de Petro Presidente. Y hasta razón tienen en la Caverna de Chulavita, porque el pueblo despertó de su letargo filibusterino.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 26 minutosCuando hablo de APALEADO, me refiero a atenitas, por supuesto.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 1 horaObserva como fue debidamente apaleado y siguen los periodistas poniéndolo en su sitio, Donaldo. Seguro estoy que coincidimos TODOS con Chirri.
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DONALDO(67774)•Hace 3 horasQué genialidad la tuya, Chirri. Hacer reír a carcajadas a un forista que solo se alimenta de leche mala.
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Atenas(06773)•Hace 5 horas¡Jajajajajajajaja, ¡qué chirríao este tipejo de Chirri! Atenas
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Concha(99107)•Hace 6 horasY cómo se hace eso, doctor Uprimny? Quién toma la decisión?