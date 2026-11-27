La colaboración militar entre Estados Unidos y Ecuador quedó congelada luego de que surgieran denuncias creíbles sobre la ejecución extrajudicial de personas que habían sido capturadas en territorio ecuatoriano. En vísperas de que el Partido Demócrata retome el control del Congreso del país del norte, hay cada vez más escrutinio sobre los ataques a lanchas en aguas internacionales y, en particular, los operativos realizados en cooperación con ejércitos de distintos países. El gobierno de Daniel Noboa, que había sido presentado por la administración de Donald Trump como su principal aliado militar en la región, parece estar…

La colaboración militar entre Estados Unidos y Ecuador quedó congelada luego de que surgieran denuncias creíbles sobre la ejecución extrajudicial de personas que habían sido capturadas en territorio ecuatoriano. En vísperas de que el Partido Demócrata retome el control del Congreso del país del norte, hay cada vez más escrutinio sobre los ataques a lanchas en aguas internacionales y, en particular, los operativos realizados en cooperación con ejércitos de distintos países. El gobierno de Daniel Noboa, que había sido presentado por la administración de Donald Trump como su principal aliado militar en la región, parece estar fomentando la violación de derechos humanos por el desespero de mostrar resultados en su lucha contra los grupos de narcotraficantes. Lo ocurrido debería servir de contexto para el debate en Colombia sobre las operaciones de militares estadounidenses en territorio nacional.

Una y otra vez hemos denunciado los asesinatos sumarios que el Ejército de Estados Unidos lleva a cabo contra lanchas en aguas internacionales, a las que acusa de transportar drogas, pero sobre las cuales entrega pocas evidencias y tampoco explica por qué un crimen que no tiene pena de muerte justifica ese tipo de ataques. Otro calibre jurídico adquieren las operaciones conjuntas con otros ejércitos en territorios soberanos. Como contamos en un análisis en El Espectador, los militares estadounidenses están prestando apoyo en inteligencia y financiación para llevar a cabo operativos contra los grupos narcotraficantes en territorio ecuatoriano. Ya hay un caso notable de posibles violaciones a derechos humanos que involucran ese apoyo de Estados Unidos.

Después de una operación donde dieron de baja a tres hombres, entre ellos alias Charlie, un presunto miembro de los Choneros que estaría vinculado al frente Óliver Sinisterra de Colombia y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, escribió: “Prometimos ‘cárcel o infierno’, y este no llegó a la cárcel”. El presidente Noboa, por su parte, dijo que los militares ecuatorianos actuaron “en cooperación con el Comando Sur”. Ahora sabemos, por un reporte que hace “The Athlantic”, que hay indicios de que las fuerzas militares mataron a los hombres a pesar de tenerlos bajo custodia, lo cual es una grave violación de los derechos humanos, del derecho al debido proceso y de las reglas internacionales de cualquier actuar de las autoridades. Además, la Ley Leahy prohíbe que Estados Unidos coopere con organismos militares que no cumplan con esas normas.

No tenemos que ir muy lejos: Stephen Miller, quien en el pasado ha expresado posiciones de ultraderecha y de desprecio absoluto por el Estado de derecho, tiene cada vez más influencia en la debilitada Casa Blanca de Donald Trump. Noboa lo ha presentado como su aliado, mientras que Pete Hegseth, secretario de Guerra, anda obsesionado sobre la “masculinidad” de las tropas y el deseo de entrenar a “asesinos”. ¿Nos extraña que este contexto se preste para que haya complicidad con violaciones a los derechos humanos y pérdida de la dignidad de un Estado frente a sus responsabilidades constitucionales?

El año pasado, más del 60 % de los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras en su territorio. En las pasadas elecciones de medio término en los Estados Unidos, los demócratas arrasaron con un discurso antibelicista y también anticorrupción en el marco de los abusos de Donald Trump. Ya viene la justicia americana para poner en cintura a los miembros de la Casa Blanca actual. ¿A quiénes se está acercando el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en su propuesta de llevar a cabo operaciones conjuntas?

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