Facebook (Meta) manipula y engaña a sus usuarios

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En los últimos años, Meta –compañía dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp– ha construido una fachada de privacidad digital que choca con sus prácticas reales de manipulación de usuarios y explotación de datos. Esta semana, un juez de Nuevo México condenó a la empresa a pagar 25.000 millones de dólares –una de las condenas más cuantiosas aplicadas a una empresa– por intencionalmente engañar a los usuarios. Bajo el lema corporativo de que "el usuario tiene el control", la compañía de Mark Zuckerberg diseñó menús de configuración y herramientas de seguridad que en la práctica resultaron ser una suerte de placebo sin mayor efecto. Mientras los internautas creían blindar su intimidad al apagar ciertos interruptores en Facebook o Instagram, la tecnológica continuaba recolectando silenciosamente historiales de navegación, ubicaciones y redes de contactos, para luego vender datos de los usuarios.
La gravedad de este entramado va más allá de las aplicaciones de Meta. Mediante herramientas como el "Píxel de Meta" –un fragmento de código JavaScript que se instala en sitios web para rastrear la actividad de los visitantes y enviar esos datos a la empresa–, implantado en millones de sitios web de salud, comercio y educación, la empresa recopila las búsquedas más íntimas de los usuarios sin su consentimiento explícito. Datos sensibles –como los números de teléfono entregados supuestamente para la verificación de seguridad de las cuentas– han sido comercializados para que los usuarios reciban publicidad acorde a su actividad en línea. Meta es el ejemplo más radical de cómo el modelo de negocio del capitalismo de vigilancia se alimenta de la opacidad y el engaño sistémico.
Pero Meta no solo manipula a los usuarios con fines comerciales. Una investigación del diario Folha de S. Paulo reveló comunicaciones internas de empleados de Meta en las que se reconocía que las cuentas oficiales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva –candidato a reelección– sufrieron restricciones y limitaciones de alcance en Instagram durante el proceso electoral. Asimismo, la investigación expuso anomalías en el sistema de búsqueda y creación de contenido con inteligencia artificial de WhatsApp y fallas en la moderación automatizada. Todo esto perjudicó la visibilidad de la campaña oficialista en favor de su contrincante, el ultra Flávio Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores anunció que llevaría el caso antela OEA y la Unión Europea por supuesta intervención en elecciones.
Aunque Meta insiste en que estos casos son accidentales, ilustran un patrón común desde, al menos, 2016: la consultora Cambridge Analytica recopiló de forma indebida los datos personales de hasta 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento explícito. Esos datos de comportamiento se utilizaron para realizar microsegmentación publicitaria en favor de la primera campaña de Donald Trump y del movimiento por el Brexit en el Reino Unido.
Cuando mínimo, como internautas debemos conocer a fondo las prácticas de las compañías tecnológicas. Las aplicaciones de Meta constituyen algunos de los principales medios de comunicación de nuestro tiempo y sería ingenuo esperar que renunciemos a ellos. Aunque es posible guardar optimismo ante la capacidad de los entes estatales y judiciales de poner límites al poder corporativo, el daño a la democracia y a la intimidad de los usuarios ya está hecho. Por eso, nuestro uso de plataformas debe estar marcado por la cautela.
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Helena(32726)•Hace 6 minutosNada nuevo y así seguirá por los siglos y los siglos amen.
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pachobarrios(bz384)•Hace 1 horaMuy bien.
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Japz(39664)•Hace 1 horaManipulación e injerencia en las campañas presidenciales desde hace tiempo viene ocurriendo en todo el mundo(Colombia no se ha salvado). Los favorecidos de estos delitos han sido los partidos de ultraderecha. En muchos casos regionales (por ejemplo Latinoamérica) la tendencia del supuesto giro a la derecha ha ocurrido por manipulación a través de las redes. El superpoder de los dueños de las redes saben que su trabajo es para enriquecerse ellos, pero no para beneficiar a la humanidad.
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Maria Eugenia(56068)•Hace 1 horaRedes aditivas y ambiciosas que solo buscan riqueza y poder.
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Felipe(dw15k)•Hace 1 horaAunque sea tarde debería existir una investigación de las acciones de Meta en las elecciones de Colombia para favorecer a la misma ideología que las empresas tecnológicas necesitan para apoderarse de la economía de América del Sur.
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Atenas(06773)•Hace 2 horasNo cabe dudas de q’ este es acertado editorial al abordar el caso del omnimodo poder q’ busca acaparar Mark Z. con su BigTech, y ante quien, Lex Luthor, el célebre criminal de folletín antagonista a morir de Supermán con su amenazante kriptonita, le queda chiquito.En verdad, pasos de animal grande se sienten encima si no se les pone coto a él y sus colegas; mas con riesgo inherente: el temor q’ suscita q’ dicho espacio lo cubra China con sus no menos límpidas : TikTok y BiteDance. Atenas
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 2 horasBla, bla, bla, bla.
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Jon Lindsay(ua6yh)•Hace 2 horasLa desgracia es que agencias tan importantes como las de salud pública, bancos y demás en Colombia tramiten información y citas con contenido de alta privacidad por WhatsApp, por ejemplo, imponiendo el uso de estas vías poco éticas a un público impotente en cuanto protección de sus datos personales. (A la vez haciendo aún más rico a menos ético todavía Zuckerberg.)
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luise(43869)•Hace 3 horasNunca quisieron desde el inicio limitarlos, les dieron alas eso pasa cuando el estado no controla sino que está al servicio der los grandes conglomerados económicos. Sigan diciendo pendejeadas es eso, falta de control a los poderosos.
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Leonardo(69374)•Hace 3 horasla personalidad y ambiciones de Mark Zuckenberg los describe la ex ejecutiva de FB Meta en el libro Carless People, por Sarah-Wynn Williams publicado en 2025. Ese perfil del mitómano lo dice todo.
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leunamuno(9808)•Hace 3 horasEl fascismo le está dando un entierro de tercera categoría a la traicionera democracia, y los "demócratas" ilusos – porque yo aspiro a una democracia real – siguen esperando su resurrección en un momento en el que no hay la menor posibilidad – la IA no lo permite – antes de la purga económica que pagaremos con creces y llanto hasta que el fascismo sucumba por sustracción de materia.
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juan(5824)•Hace 3 horasCambiando de tercio: por qué no informan sobre la detención para extraditar de ocho persona? Una de ellas apoyó al mafiosongo en el poder, hay video, que, vaya coincidencia, solo habló de siete detenidos. Qué olvidó tan revelador. Y este otrora diario, ahora publirreportajes Putria Milagro, no pública nada al respecto. Otro olvido revelador del contubernio, o acaso autocensura?
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Ganimedes(64121)•Hace 3 horasY porque no dijeron nada con la manipulación que ejecuto esa compañia con las elecciones pasadas donde gano el felino en este país. Ahi si todos calladitos con dedito en boca!
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Quico(17933)•Hace 50 minutosPorque la manipulación la hizo el corrupto q estaba gobernando
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Pipo Solarte(exbqo)•Hace 3 horasEl apoyo incondicional a Trump y sus obedientes virreyes, de los dueños de META, Google, Microsoft, y las empresas lideres en Inteligencia Artificial, se explica porque no les imponen los impuestos que deben pagar por sus multibillonarias ganancias ni les ponen frenos a sus abusos como el robo de datos para empresas y campañas electorales, especialmente de ultraderecha, como sucede en Brasil, en USA y pasó en Colombia.
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ELIZABETH(23598)•Hace 6 horasA propósito de manipulación de campañas electorales con medios digitales ¿por qué don Fidel, usted nunca hizo una editorial sobre el caso de Fernando Cerimedo y las granjas de bots?
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leunamuno(9808)•Hace 3 horasAy estimada ELIZABETH, no intentes bajar naranjas, del curo. el periodismo sobrevive del y para el mercado, La independencia real, aunque existe con esfuerzo asfixiante es menor al número de gatos que tienes en tu casa. Cordal saludo.
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ELIZABETH(23598)•Hace 7 horasDe acuerdo, el daño a la democracia esta ya hecho, creo que lo que paso en Brasil con la campaña presidencial, se dio en Colombia, lo que pasa es que aquí los diarios son tan vendidos a la extrema derecha, que ninguno se atrevió a hacer una investigación seria sobre la ascensión acelerada de ADLE en las elecciones pasadas, tal y como si la hizo el diario Folha de S. Paulo. Lo mismo pasa con el caso Cerimedo en el sur del continente. Difícil así creer que los presidentes elegidos son legítimos.