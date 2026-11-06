Julio Carrizosa Umaña nos enseñó a observar

Hay una cualidad humana que es difícil saber convertir en cambios trascendentales de nuestro entendimiento de la realidad. Saber observar implica un montón de características: comodidad con el silencio, capacidad de pausar en medio del caos y la inercia del día a día, resignificar las palabras que usamos para narrarnos el mundo que nos rodea. Por eso, una persona como Julio Carrizosa Umaña, quien nos dejó esta semana a sus 91 años, fue tan influyente en la historia de Colombia. Tuvo la delicadeza de observar el mundo que nos rodea, identificar las innumerables relaciones que hay entre los humanos y el entorno, y proponernos una…

Hay una cualidad humana que es difícil saber convertir en cambios trascendentales de nuestro entendimiento de la realidad. Saber observar implica un montón de características: comodidad con el silencio, capacidad de pausar en medio del caos y la inercia del día a día, resignificar las palabras que usamos para narrarnos el mundo que nos rodea. Por eso, una persona como Julio Carrizosa Umaña, quien nos dejó esta semana a sus 91 años, fue tan influyente en la historia de Colombia. Tuvo la delicadeza de observar el mundo que nos rodea, identificar las innumerables relaciones que hay entre los humanos y el entorno, y proponernos una nueva manera de entendernos. Su legado en el ambientalismo colombiano, en la construcción de nuestra institucionalidad y en la protección del futuro de todos es inspiración para una lucha que es cada vez más urgente.

Podemos, por supuesto, hablar de Carrizosa Umaña, quien fue durante varios años columnista de El Espectador, a partir de sus diplomas. Ingeniero civil, con especialización en cartografía y fotometría, con maestría en administración pública y otra en economía, hizo de todo: dirigió el Catastro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), fue esencial en el Comité Académico del Foro Nacional Ambiental que creó 17 parques naturales nacionales, seis santuarios de flora y fauna y el primer Código de Recursos Naturales del mundo. También recorrió entidades internacionales, como la Cepal, el BID y la OEA, y se entregó a la enseñanza, siendo decano de la Facultad de Economía de la Universidad de América y entre 1971 y 1978 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sin embargo, una hoja de vida tan celebrada no es suficiente para explicar el impacto que tuvo en tantos colombianos.

En cambio, la última columna que escribió para El Espectador, hace seis años, sí nos da una puerta de entrada a la importancia de su capacidad de observar. ¿Se puede hablar de buen vivir en Colombia? Esa fue la pregunta que lo convocó, reconociendo que hay quienes se burlan de si quiera hablar de bienestar en medio de un país con tantas heridas abiertas y una violencia que no cesa. No obstante, nos presta sus ojos, y los de Alegría Fonseca, otra pionera del ambientalismo en nuestro país, para ver más allá de lo obvio. “Alegría Fonseca y yo”, escribió, “en nuestro reciente recorrido por algunos municipios de la Boyacá compleja, encontramos (…) pequeñas comunidades que dicen ser felices sin tener mayor contacto con la riqueza o la sociedad de consumo y muy alejadas ya de las controversias armadas. Sitios bellísimos en donde los homicidios han desaparecido, a pesar de que la productividad no ha aumentado y tampoco se ha logrado la revolución”.

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De esa observación, Carrizosa Umaña nos planteaba un reto que es, al mismo tiempo, una apuesta por la esperanza: “Hablo de la posibilidad de la felicidad en un país pobre e injusto, y llego a la conclusión de que el buen vivir puede encontrarse en el camino de su búsqueda, aun cuando no se haya logrado en la totalidad”. Por eso, “el concepto de buen vivir, surgido del pensamiento indigenista de Ecuador y Bolivia, tiene atractivos y ventajas indudables, (….) incluye el cuidado y la protección del planeta, y está fundamentado en las experiencias comunitarias y familiares de muchos latinoamericanos. Incluso, experiencias colectivas como las de Costa Rica y Uruguay podrían asemejarse a situaciones de buen vivir; gentes viviendo cercanas a la felicidad sin ser violentas ni adineradas”.

Carrizosa Umaña nos invitó a abrir los ojos y a entendernos como parte de un ecosistema complejo; nos propuso la idea de que se puede vivir bien sin la destrucción del consumismo poco reflexivo. Después de su muerte, el reto sigue abierto y sus palabras seguirán siendo guía para seguir construyendo el país sostenible que deseamos.

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