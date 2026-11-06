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Julio Carrizosa Umaña: el ambientalista complejo

Académicos, investigadores y personajes del mundo ambiental recuerdan por qué Julio Carrizosa Umaña, quien falleció en la mañana de este jueves a los 91 años, es considerado el papá del ambientalismo en Colombia.

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Redacción Ambiente
Julio Carrizosa Umaña.
Julio Carrizosa Umaña fotografiado en su casa durante una entrevista en el año 2012. / Diana Sánchez – El Espectador

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En el prólogo del libro El ambiente en la discusión de la paz (2018), que incluye los textos escritos entre 2007 y 2017, muchos de ellos columnas en El Espectador, la abogada y filósofa Alegría Fonseca dijo sobre su autor, Julio Carrizosa Umaña, que “no hay palabras para describir las cualidades personales y profesionales de un ser excepcional (…). Siempre nos quedamos cortos”.Tras la muerte de Carrizosa Umaña, ingeniero y economista, en la mañana de este jueves 5 de noviembre a sus 91 años, las palabras sobre Carrizosa, o ‘Julito’, como lo…

Por Redacción Ambiente

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Comentarios
  • Atenas(06773)Hace 5 horas
    Verdad sabida de nuestra monumental y magistral belleza natural, eso no se le niega al recordado Julio Carrizosa U., mas, ¿qué tenía él como idea de la anhelada paz?, o ¿acaso sería como todos los ambientalistas, severos idealistas? Atenas
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