Julio Carrizosa Umaña: el ambientalista complejo

En el prólogo del libro El ambiente en la discusión de la paz (2018), que incluye los textos escritos entre 2007 y 2017, muchos de ellos columnas en El Espectador, la abogada y filósofa Alegría Fonseca dijo sobre su autor, Julio Carrizosa Umaña, que “no hay palabras para describir las cualidades personales y profesionales de un ser excepcional (…). Siempre nos quedamos cortos”.Tras la muerte de Carrizosa Umaña, ingeniero y economista, en la mañana de este jueves 5 de noviembre a sus 91 años, las palabras sobre Carrizosa, o ‘Julito’, como lo…

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En el prólogo del libro El ambiente en la discusión de la paz (2018), que incluye los textos escritos entre 2007 y 2017, muchos de ellos columnas en El Espectador, la abogada y filósofa Alegría Fonseca dijo sobre su autor, Julio Carrizosa Umaña, que “no hay palabras para describir las cualidades personales y profesionales de un ser excepcional (…). Siempre nos quedamos cortos”.

Tras la muerte de Carrizosa Umaña, ingeniero y economista, en la mañana de este jueves 5 de noviembre a sus 91 años, las palabras sobre Carrizosa, o ‘Julito’, como lo recuerda Fonseca, una de sus grandes amigas, se vuelven a quedar cortas.

Fonseca y Manuel Rodríguez Becerra, amigo de Carrizosa Umaña y primer ministro de Ambiente del país, lo definen como un referente y uno de los pioneros del ambientalismo en Colombia y Latinoamérica. Ambos, además, en diálogo con este diario, destacan otro aspecto que consideran invaluable: fue un “gran amigo de sus amigos”, dijo Fonseca.

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La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el actual titular de la cartera, Fabio Arjona, enfrentados en los últimos meses en medio de la transición de gobierno, coincidieron en calificarlo como un “maestro”.

“Un grande de la historia ambiental de Colombia”, señaló Parques Nacionales Naturales en una comunicación en la que recordó uno de los aportes más valiosos que realizó Carrizosa Umaña.

Tras graduarse de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional y adelantar estudios de posgrado en el extranjero, Carrizosa regresó al país a finales de la década de los 60. Entre 1969 y 1973 estuvo al frente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de donde salió para dirigir, hasta 1978, el extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena).

En su paso por la primera entidad, Carrizosa fue un arquitecto fundamental en la creación de 17 parques nacionales y seis santuarios de fauna y flora. También fue clave en la expedición del primer código de recursos naturales del mundo.

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La idea, recordó Carrizosa en una entrevista con El Espectador hace un par de años, surgió en 1973, en las oficinas del IGAC cuando se preparaba para asumir como director del Inderena. Al mismo tiempo, Alegría Fonseca, congresista por esa época, lideró la aprobación de la Ley 23 de 1973 que facultaba al presidente del momento, Misael Pastrana Borrero, a expedir el código.

Durante los siguientes meses, ya como director del Inderena, lideró a un variado grupo de profesionales que se encargó de redactar un documento de 340 artículos. A mediados de diciembre de 1974, bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen, se expidió el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el primero de su tipo en el mundo, según Rodríguez Becerra.

Sin embargo, como recordaron desde el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, su trayectoria “trascendió las aulas, los libros y la función pública para convertirse en un maestro de pensamiento abierto, caracterizado por la serenidad, la generosidad intelectual y una fe inquebrantable en el valor de la ciencia para el avance del país”.

Estas, entre otras razones, fueron las que llevaron a que se considerara a Carrizosa Umaña como “el padre del ambientalismo en Colombia”, como lo afirmaron desde el Foro Nacional Ambiental (FNA), una alianza creada en 1998 y de la cual Carrizosa fue integrante del Comité Académico.

Una de las claves para lograrlo, escribió hace un par de días Sandra Vilardy, exviceministra de Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes, en su columna en este diario, fue recordar la invitación que Carrizosa Umaña extendió a lo largo de las últimas décadas para comprender a Colombia de una manera compleja.

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“En el caso de Colombia, el conjunto de ecosistemas sobre los cuales se conformó el país es extraordinariamente complejo, pleno de elementos diferenciados y de interrelaciones entre ellos debido a la historia geológica, a su situación entre los trópicos y con costas en los océanos, y a la incertidumbre climática que todos estos factores generan. Esta gran complejidad ha sido factor de varias de las guerras que hemos sufrido y también es causal del vigor vital que gozamos”, escribió Umaña en la introducción de El ambiente en la discusión de la paz.

Recordar a Julio Carrizosa Umaña es fundamental en medio de las inquietudes que atraviesa actualmente el país en materia ambiental, como dijo Vilardy. Pero recordarlo también ha sido fundamental a lo largo de las últimas décadas.

Como cuando, hace más de una década, señaló que “en este país, caracterizado por la extraordinaria complejidad de su geografía física y por una historia de continuos fracasos, los dogmas económicos y políticos se utilizan como estrategia para afrontar esa complejidad y esos traumas, simplificándolos en unas pocas teorías, a veces en unas pocas frases, elaboradas para otros tiempos y otros lugares”. Diagnóstico que pocos dudarían replicar en estos tiempos.

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"La apertura del pensamiento complejo, y llevarlo a la norma, a los instrumentos de política pública, pero también al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, fue definitivo. En Colombia, necesitamos continuar reconociendo su legado", señaló Vilardy a El Espectador.

Pocos dudarían también en traer al presente la conclusión de una de sus últimas columnas publicadas en este diario, a mediados de febrero de 2020: “Los ambientalistas complejos pensamos que la solución no es unirnos al consumismo, menos a la dictadura, sino reconocer la complejidad de la realidad y valorizar nuestra humanidad: respetar a la otredad, no solo a las otras especies y al resto del planeta, sino respetar y reivindicar lo diferente, lo bueno, lo bello, lo cognitivo, lo creativo, lo sagrado; en pocas palabras, lograr el buen vivir”.

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“Colombia no es el país más rico en recursos naturales, tampoco será nunca el país más desarrollado económicamente, ni el más caótico, y estoy seguro de que aquí jamás construiremos un paraíso comunista. (…) Sin embargo, es posible que aquí logremos hacer algo diferente (…) Los colombianos ya hemos demostrado, en los últimos 66 años, que somos capaces de logros enormes en medio de la guerra, la corrupción y el narcotráfico; hemos construido ciudades con servicios públicos para 30 millones de personas y se ha conseguido conservar intactos bosques y selvas en más de 60 millones de hectáreas. Falta la paz para gozar de todo esto”.

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