La crisis de Nvidia va más allá del espionaje

Dos noticias de la semana que involucran a China y a Estados Unidos dejan entrever el estado frágil del orden mundial que ha surgido en la última década. La que más atención se llevó en todo el mundo, sin duda por involucrar una trama sacada de novela de espionaje, es la renuncia de Jensen Huang, director de Nvidia, después de reconocer que tuvo un amorío con una empresaria, Alice Huang, que parece haber estado operando bajo la influencia del gobierno chino para obtener información confidencial sobre los chips que vende la empresa tecnológica. La otra, que recibió menos prensa, pero no por eso es menos importante, fue la condena a…

Dos noticias de la semana que involucran a China y a Estados Unidos dejan entrever el estado frágil del orden mundial que ha surgido en la última década. La que más atención se llevó en todo el mundo, sin duda por involucrar una trama sacada de novela de espionaje, es la renuncia de Jensen Huang, director de Nvidia, después de reconocer que tuvo un amorío con una empresaria, Alice Huang, que parece haber estado operando bajo la influencia del gobierno chino para obtener información confidencial sobre los chips que vende la empresa tecnológica. La otra, que recibió menos prensa, pero no por eso es menos importante, fue la condena a 10 años de prisión contra Joshua Wong, quien se volvió famoso por las protestas prodemocracia en Hong Kong hace unos años. El delito fue “colusión con entidades internacionales” para presionar el régimen en Beijing.

La saga de Jensen Huang (que comparte apellido con Alice, pero no tienen relación previa a su amorío) involucra muchos aspectos sensibles, pero quizás el más importante es el poder que tienen las empresas tecnológicas de Estados Unidos sobre la economía de ese país y la economía global. Nvidia, que se volvió indispensable en la carrera de la inteligencia artificial gracias a sus capacidades de desarrollo de procesadores, es parte de lo que se conoce como las “big seven”. En el grupo están Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Tesla y Nvidia. Solo esas siete empresas representan un tercio del valor de todo el índice S&P 500, que mide el desempeño de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos.

Los problemas son evidentes. Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta han experimentado un crecimiento monumental en el precio de su acción debido a sus inversiones en la carrera por la inteligencia artificial. Todo eso pasa por Nvidia, que además es un jugador clave para dos empresas gigantescas que no aparecen en este índice porque todavía no han vendido acciones al público: OpenAI y Anthropic. Si se observan de cerca los contratos, nos encontramos con dinero que pasa una y otra vez entre este pequeño número de empresas bajo la promesa de que algún día la inteligencia artificial producirá tanto valor que ellas saldrán ganadoras. Por eso múltiples expertos han hablado de la burbuja de la inteligencia artificial, mientras que cualquier señal de debilidad de estas empresas lleva a los mercados a entrar en pánico. Con la renuncia de Huang, por ejemplo, su acción perdió una suma descomunal de dinero: USD 1.000.000.000.000.

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¿Es sano que la economía más grande del planeta dependa de siete empresas que a su vez dependen entre sí de gastos multimillonarios para mantener las promesas hechas a inversionistas? Es una pregunta retórica, por supuesto, pero que se conecta con un problema de vieja data: la incapacidad de los gobiernos del mundo para regular a las empresas tecnológicas. Dado que no hay manera de vigilar lo que hacen y cómo lo hacen, se crea un culto a la personalidad de los líderes de estas empresas, que también son los hombres más ricos del planeta, y el resto del mundo queda a merced de sus caprichos y fallas de personalidad.

Lo que no quiere decir que la manera de hacer las cosas en China sea preferible. Wong es el triste rostro del desmantelamiento del movimiento prodemocracia en Hong Kong. Los últimos años han estado marcados por la fuerte influencia del régimen de Xi Jinping, encargado de silenciar cualquier voz contraria a su autoritarismo. Es ese poder el que le permite al Partido Comunista Chino obligar a todas sus empresas y empresarias a tener que enviarle información, como parece que fue el caso de Alice Huang. Estamos entre el desafuero irresponsable de Estados Unidos y el autoritarismo reacio a la crítica de China. ¿Qué orden mundial quedará después de estos años?

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