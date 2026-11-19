Al mismo tiempo que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República negocian posibles cambios a la Ley de Rescate Fiscal, el dato recién publicado sobre el crecimiento de Colombia entre julio y septiembre de este año debería invitar a todos los actores políticos a la sobriedad y responsabilidad en sus análisis. Es evidente que la economía nacional está en un proceso peligroso de reajuste y que el déficit fiscal no puede dispararse aún más, así eso implique tomar decisiones que no son populares. Hoy la gran pregunta es cómo reemplazamos el gasto público como dinamizador estable de la economía colombiana. La respuesta no puede…

Al mismo tiempo que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República negocian posibles cambios a la Ley de Rescate Fiscal, el dato recién publicado sobre el crecimiento de Colombia entre julio y septiembre de este año debería invitar a todos los actores políticos a la sobriedad y responsabilidad en sus análisis. Es evidente que la economía nacional está en un proceso peligroso de reajuste y que el déficit fiscal no puede dispararse aún más, así eso implique tomar decisiones que no son populares. Hoy la gran pregunta es cómo reemplazamos el gasto público como dinamizador estable de la economía colombiana. La respuesta no puede caber en un grito populista.

En el segundo trimestre del 2026, la expansión del PIB fue de 3,6 %, un aumento impresionante que, sin embargo, debe leerse en el marco del aumento del gasto estatal que patrocinó la administración de Gustavo Petro en época electoral. Todas las cifras indicaban que era insostenible que el Estado fuera el mayor empleador. Tanto el gasto público como el privado estaban aumentando el PIB, pero sin tener en cuenta los problemas fiscales que eso producía a mediano y largo plazo. Sí, cuando hay un gobierno que gasta sin freno eso dinamiza momentáneamente la economía, pero se trata de un espejismo para el crecimiento sostenible. Aquí lo dijimos muchas veces, y muchos más lo advirtieron, mientras el petrismo pregonaba la invención de una novedosa revolución económica. Ya tenemos más evidencias, por ejemplo, de cómo el aumento del salario mínimo ha contribuido a mantener la inflación altísima a pesar de que el Banco de la República sigue atrincherado en su estrategia de tasas de interés que buscan desincentivar el gasto privado.

A todo eso se le suma el terremoto. Sus efectos todavía se están sintiendo, con un proceso de recuperación y de reinversión que va lento y que ha dejado a los damnificados sin fuentes de ingreso. Muchas empresas están empezando a cerrar en las zonas afectadas en respuesta a la nueva realidad, mientras que el Gobierno Nacional está en mora de presentar un plan plausible de reactivación. Entonces, una situación económica que venía en cuidados intensivos empeoró aún más.

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En este contexto, de nada sirve el constante intercambio de culpas entre el Gobierno y la oposición. Tanto el Congreso como la Rama Ejecutiva deben reconocer que el problema actual es de todos: tenemos una economía enfriada, lastimada, con bajas tasas de inversión y con sectores como el agro que llevan un buen tiempo afectados. Adicionalmente, el ambiente internacional sigue siendo muy difícil de predecir, desde la improvisación de Donald Trump y sus ataques contra la solidez del dólar, hasta la invasión de Ucrania por parte de Rusia que no tiene fin a la vista. La incertidumbre seguirá reinando.

Necesitamos, entonces, decisiones difíciles. No compartimos el facilismo de algunos partidos oficialistas que creen que con recortes al Estado es suficiente o, peor aún, que vender activos fundamentales de la Nación como Ecopetrol e ISA para pagar deudas es una solución estructural. En esto el Ministerio de Hacienda, hoy debilitado por las declaraciones recientes del presidente Abelardo de la Espriella, tiene razón: necesitamos mejorar el recaudo. Doloroso e impopular, sí, pero no hay muchas otras formas de ajustar las cuentas. Ahora que el debate de la reforma tributaria entra en sus etapas más importantes, los congresistas y el Gobierno deben estar a la altura del momento. El regalo de fin de año no puede ser seguir aplazando decisiones estructurales.

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