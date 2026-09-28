La ruptura con Irán exige más que presunciones

Colombia rompió relaciones diplomáticas con Irán. La Cancillería justificó la decisión por los “presuntos vínculos” del gobierno iraní con organizaciones terroristas y narcoterroristas, así como por denuncias sobre violaciones de derechos humanos, ataques contra terceros países y cuestionamientos a la cooperación de Teherán con organismos internacionales. Irán rechazó las acusaciones. La evidencia pública presentada para sustentar las acusaciones no es muy contundente, pero lo que sí aparece con claridad es el alineamiento de Colombia con Estados Unidos e Israel.

Las preocupaciones sobre Hezbolá y su presencia en América Latina no son infundadas. Como explicamos en este diario, la Operación Titán, desarrollada en 2008 por autoridades colombianas y estadounidenses, identificó una red que conectaba narcotraficantes colombianos con operadores asociados a Hezbolá. Posteriormente aparecieron casos como el de Ayman Joumaa, señalado de lavar dinero y facilitar el tráfico de cocaína para organizaciones criminales latinoamericanas. También existe abundante documentación sobre la relación política, financiera y militar entre Hezbolá e Irán, una alianza que constituye uno de los pilares de la estrategia regional de la República Islámica en Oriente Medio.

Pero entre esos hechos y la afirmación de que el Estado iraní mantiene vínculos con grupos narcoterroristas que amenazan directamente a Colombia hay una distancia considerable. Los propios antecedentes citados con frecuencia por gobiernos colombianos y estadounidenses muestran conexiones entre actores criminales y miembros o simpatizantes de Hezbolá. Lo que no aparece con la misma claridad son pruebas públicas de una operación iraní dirigida contra Colombia o de una articulación comprobada entre Teherán y grupos armados colombianos.

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En 2020, el hoy canciller Omar Bula Escobar fue citado por el medio estadounidense Politico como una de las voces que difundían teorías conspirativas en medios hispanos de Florida. En una intervención afirmó: “¿Quién va a celebrar el día en que —Dios no lo quiera— Trump pierda? Cuba; ISIS, al que Trump acabó; Hezbolá, al que Obama dio luz verde para entrar en América Latina; Irán; China… Toda la escoria del planeta está en contra de Donald Trump”. Más allá de la polémica de esas afirmaciones, la lectura del mundo que contienen ayuda a entender la coherencia ideológica de la actual política exterior.

Los Estados tienen derecho a redefinir sus alianzas. Pero la política exterior no debería construirse sobre afinidades ideológicas ni sobre la lógica de los bloques. En relaciones internacionales, el interés nacional supone evaluar qué decisiones fortalecen la seguridad, la prosperidad económica, la autonomía estratégica y la posición internacional del país. La pregunta pertinente es qué obtiene Colombia a cambio de este nuevo alineamiento. La ruptura con Irán llega después de la visita del secretario de Estado Marco Rubio, de la adhesión al Escudo de las Américas, del retiro de Colombia del proceso impulsado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Además, Keiko Fujimori en Perú y Javier Milei en Argentina han adoptado medidas similares frente a Teherán. Hasta ahora, sin embargo, no es evidente cuáles son los beneficios concretos que el país recibe a cambio. Si las relaciones diplomáticas se rompen por razones de seguridad, las pruebas deberían ser tan sólidas como la decisión. Y si se rompen por razones geopolíticas, el Gobierno tiene la obligación de explicarlo con franqueza.

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