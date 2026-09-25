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Colombia rompió con Irán por "narcoterrorismo": ¿dónde está la evidencia?

Bogotá lleva años señalando a Teherán de acciones en la región. La evidencia pública se queda corta.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
25 de septiembre de 2026 – 04:00 p. m.
Foto de referencia. Un partidario de Hezbolá ondea las banderas de Hezbolá e Irán.
Foto de referencia. Un partidario de Hezbolá ondea las banderas de Hezbolá e Irán mientras un vehículo del ejército libanés pasa junto a seguidores del grupo que aguardan.
Foto: EFE - WAEL HAMZEH

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La ruptura de relaciones con Irán que anunció el jueves la Cancillería de Colombia no salió de la nada. Se trata de la última estación en un tren de sospechas que los gobiernos colombianos han repetido durante años, casi siempre justificándose con las mismas palabras: que Hezbolá, grupo libanés afín a Irán, está en la región; que este tiene al gobierno chavista como aliado en Venezuela, que a su vez es cercano a Teherán, y que instaló supuestamente en Caracas su centro de operaciones representando una “amenaza”; y que este grupo se ha apoyado…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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