Más transparencia y eficacia en la respuesta al terremoto

Tres meses después de ocurrido el terremoto en nuestro país, la semana terminó con la noticia de que el presidente Abelardo de la Espriella echaba para atrás la nómina multimillonaria asignada al llamado Fondo Milagro. También con la renuncia del gerente asignado a dicho fondo, Jaime Andrés Uribe. Si bien celebramos que el mandatario tome una decisión importante al reconocer un evidente error del Gobierno, queda el pésimo sabor de boca de que seguimos improvisando en el manejo de la peor crisis que ha enfrentado Colombia en décadas. Aumentan las voces que expresan molestia por la ineficiencia de la administración pública para…

Tres meses después de ocurrido el terremoto en nuestro país, la semana terminó con la noticia de que el presidente Abelardo de la Espriella echaba para atrás la nómina multimillonaria asignada al llamado Fondo Milagro. También con la renuncia del gerente asignado a dicho fondo, Jaime Andrés Uribe. Si bien celebramos que el mandatario tome una decisión importante al reconocer un evidente error del Gobierno, queda el pésimo sabor de boca de que seguimos improvisando en el manejo de la peor crisis que ha enfrentado Colombia en décadas. Aumentan las voces que expresan molestia por la ineficiencia de la administración pública para mostrar resultados en la atención a los damnificados, mientras que la falta de claridad en lo que se está haciendo alimenta la inconformidad. ¿Cómo es posible que el ahora exgerente del Fondo Milagro no haya cumplido con al menos una de las tres citaciones que le hizo el Congreso de la República?

Uribe venía recibiendo un sueldo de casi COP 40 millones para dirigir un fondo destinado a los más vulnerables y no pudo mostrar resultados convincentes. Esa remuneración, por cierto, era superior a la de un ministro. Su secretario privado, el director jurídico y el director de contratación devengaban COP 36.000.000. El coordinador de comunicaciones, COP 33.000.000. Tres veces fue citado Uribe por el Congreso para que diera explicaciones al país y tres veces presentó excusas, diciendo que estaba con el presidente De la Espriella en entregas de casas.

Hay que pensar en cómo se ve lo que está ocurriendo. Mientras el Gobierno publicita eventos rimbombantes con llaves de cartón, la inconformidad generalizada de los damnificados que no se sienten acompañados ni representados en esos gestos es palpable en las publicaciones de redes sociales y también en la reportería que hemos hecho en El Espectador. La renuncia de Uribe era necesaria, pero lo que la provocó llega en un pésimo momento.

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El Fondo Milagro es un acto de fe: como es un patrimonio autónomo, se rige por el derecho privado y eso le permite contratar por fuera de la Ley 80. La razón de ser que se le presentó al país para semejante excepción era que resultaba urgente tomar decisiones eficientes para responder a la tragedia del terremoto. Por eso mismo, esa fe requiere construirse sobre la confianza, y eso es lo que no ha hecho hasta ahora la administración del Fondo.

Volviendo a los sueldos exorbitantes: el viernes pasado, al parecer recién enterado de estos hechos gracias a un derecho de petición interpuesto por la oposición, el presidente De la Espriella escribió: “Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy”. ¿Pero por qué tuvimos que llegar al escándalo para evitar que esta situación siguiera ocurriendo?

Si bien la prioridad del Gobierno parece estar en la crisis de seguridad, su falta de liderazgo con la atención a los damnificados y la improvisación que venimos comentando están afectando su mandato. El reto es complejo, por supuesto, pero por eso mismo requería y requiere estar a la altura y obrar con absoluta transparencia y eficacia. Ambas han estado ausentes. La frustración de los colombianos más vulnerables crece sin respuestas desde Bogotá y Barranquilla.

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