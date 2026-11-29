Hace unas semanas el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dijo que el wokismo “es uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional” y anunció una “lucha abierta y frontal” en el marco de una “contrarrevolución cultural”. Esta semana el Consejo de Estado, respondiendo a dos acciones de tutela contra el mandatario, le ordenó rectificar esas declaraciones por ser violatorias de derechos fundamentales. Eso llevó a que el jefe de Estado tuviera que publicar un video, en el que asegura que quienes comparten las ideas woke “no son enemigos de los valores de la nación” y que respetará la “libertad de conciencia…

Hace unas semanas el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dijo que el wokismo “es uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional” y anunció una “lucha abierta y frontal” en el marco de una “contrarrevolución cultural”. Esta semana el Consejo de Estado, respondiendo a dos acciones de tutela contra el mandatario, le ordenó rectificar esas declaraciones por ser violatorias de derechos fundamentales. Eso llevó a que el jefe de Estado tuviera que publicar un video, en el que asegura que quienes comparten las ideas woke “no son enemigos de los valores de la nación” y que respetará la “libertad de conciencia y la libertad de culto”. Más allá del debate cultural sobre lo que significa o no “ser woke”, queremos proponer una conversación diferente, pero que se nos antoja urgente: ¿por qué todas las declaraciones políticas en Colombia se tienen que construir desde la exclusión y la destrucción del contrario?

Es paradójico que tengamos que volver a ideas que discutimos en su momento cuando era presidente Gustavo Petro. Aunque el presidente De la Espriella y el expresidente Petro se ubican en orillas radicalmente opuestas desde lo ideológico, comparten esa pésima práctica de ver en sus opositores políticos, no a personas con posturas que merecen respeto, sino a enemigos mortales a los cuales hay que neutralizar. Entre seguidores de unas y otras ideas que multiplican ese tipo de discursos, el debate público entra en franca decadencia. Adicionalmente, no solo es un acto de violencia retórica, sino que demuestra una perspectiva maniquea de la realidad, una incapacidad de comprender que Colombia existe precisamente como una apuesta entre diferentes para andar juntos y construir sin dejar a un lado el disenso.

Tal vez el presidente De la Espriella, acostumbrado a los discursos rimbombantes desde la baranda de los abogados penalistas, piensa que tildar de “cáncer” una manera de pensar es un simple ejercicio retórico. Sin embargo, en este país tenemos suficiente ilustración sobre cómo la estigmatización del contrario ocurre en un contexto más amplio de violencia, persecución y silenciamiento. Hay tantas maneras de criticar ideas sin tener que destruir la dignidad del otro que, en realidad, el esfuerzo evidente es por elegir las palabras más dañinas posibles. Esa actitud puede ser popular en redes sociales, sujetas a los algoritmos sedientos de emociones que “enganchen”, pero por ese camino es imposible construir un proyecto viable de futuro en el país.

Una vez más Estados Unidos sirve como referencia y campanada de alerta para el gobierno De la Espriella. El presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca impulsado por un discurso agresivo similar. Sus dos períodos presidenciales han estado marcados por el señalamiento del contrario, la burla a quienes piensan diferente y el pánico moral. Las pasadas elecciones de medio término, que fueron un referendo sobre ese tipo de política, mostraron las limitaciones de la estrategia. Las personas en las democracias liberales están exhaustas de la división y del odio, de la falta de decencia y de algo de elegancia en los funcionarios públicos.

No es una práctica solamente del presidente y su proyecto. La oposición tiene sus propias prácticas nefastas. Ellos también están llamados a la reflexión, que no atendieron en las varias ocasiones en que les llamamos la atención durante su gobierno. Dicho lo anterior, ahora el presidente es Abelardo de la Espriella. En su discurso inaugural prometió ser mandatario de todos los colombianos. Eso empieza por no excluir y estigmatizar con sus palabras a quienes no piensan como él. No es mucho pedir.

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