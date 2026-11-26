“Como ciudadano, profeso mi fe con convicción […] como presidente reitero que garantizaré los derechos y las libertades de todos los colombianos; mi compromiso incluye todas las…

Una tutela obligó al presidente Abelardo de la Espriella a retractarse sobre sus afirmaciones sobre el wokismo. Por orden de la sección quinta del Consejo de Estado, señaló que “las personas que hacen parte del movimiento wokismo o se identifican con este no son enemigos de los valores de la nación”. Además, habló de la protección a la igualdad de creencias.

“Como ciudadano, profeso mi fe con convicción […] como presidente reitero que garantizaré los derechos y las libertades de todos los colombianos; mi compromiso incluye todas las religiones y creencias, así como los compatriotas que se identifican como no creyentes. Reconozco que Colombia es un Estado pluralista, que tiene el deber de promover la igualdad y diversidad, reafirmo mi compromiso con ese deber y el respeto con las diferentes formas de pensar y expresarse, así como las garantías de los derechos y libertades de todos los colombianos”, señaló el mandatario en sus historias de Instagram donde compartió su video.

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En su mensaje de retractación, reconoció que las personas que hacen parte del "movimiento wokismo o se identifican con este no son enemigos de los valores de la nación". A su vez, reitero que los espacios culturales del Estado pertenecen "por igual a todas las personas, sin distinción de ninguna índole; mi compromiso con sus derechos comprende el respeto por sus convicciones y su participación en condiciones de igualdad en la vida cultural del país".

"El wokismo es un "cáncer" que amenaza la unidad nacional", fue la frase del jefe de Estado, el pasado 15 de octubre en su primera visita al Ministerio de Cultura. Dentro de su discurso también aseguró que su administración tendrá una "lucha abierta, total, decidida y patriótica en su contra" y tildó de "absurdo" el modelo gubernamental de su antecesor, Gustavo Petro. Además, dijo que no habrá espacio para que quien trabaje con el gobierno mantenga una postura progresista: "no voy a permitir que ningún funcionario la tenga", aseguró. Por eso, el Consejo de Estado le puso límites a sus discursos, pues, según encontró, lo dicho por el jefe de Estado "propicia un ambiente de hostilidad" y perjudica la libertad de conciencia.

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La tutela en contra del presidente la presentó Héctor Gabriel Rondón Olave, exviceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, y víctima del desplazamiento forzado que le dijo alto tribunal que De la Espriella estaba vulnerando sus derechos a la "igualdad y no discriminación por opinión política o filosófica, a la libertad de conciencia".

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