El editorial «El debate del plan de ajuste exige responsabilidad» plantea una preocupación legítima: Colombia enfrenta una situación fiscal que exige decisiones difíciles y el Congreso no debería convertir la discusión tributaria en una disputa de conveniencias electorales. También acierta al cuestionar que una propuesta sea rechazada exclusivamente por provenir de un Gobierno distinto. Sin embargo, la coincidencia entre sectores políticos sobre la necesidad de recaudar no demuestra, por sí sola, que el ajuste…

El editorial «El debate del plan de ajuste exige responsabilidad» plantea una preocupación legítima: Colombia enfrenta una situación fiscal que exige decisiones difíciles y el Congreso no debería convertir la discusión tributaria en una disputa de conveniencias electorales. También acierta al cuestionar que una propuesta sea rechazada exclusivamente por provenir de un Gobierno distinto. Sin embargo, la coincidencia entre sectores políticos sobre la necesidad de recaudar no demuestra, por sí sola, que el ajuste propuesto sea equitativo. El problema de fondo es establecer si sus distintos componentes distribuyen razonablemente los costos y beneficios de la recuperación fiscal.

La discusión no puede reducirse a determinar si la oposición debería respaldar impuestos que anteriormente defendieron otros sectores. El proyecto de Ley de Rescate Económico incorpora medidas de distinta naturaleza: reducción del gasto público, cambios en el IVA mediante el mecanismo EfectIVA, modificación de beneficios tributarios, reducción de la tarifa general de renta corporativa y fortalecimiento de la administración tributaria. No estamos, por tanto, ante una decisión aislada de aumentar el recaudo, sino ante una reorganización de las cargas, los incentivos y las prioridades fiscales del Estado.

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Precisamente por eso, cada componente merece un examen independiente y también una evaluación conjunta. La reducción de impuestos empresariales, por ejemplo, puede justificarse como instrumento para estimular la inversión y el empleo, pero debe acompañarse de evidencia que permita establecer si sus beneficios compensan el costo fiscal que representa. De igual manera, un mecanismo de devolución del IVA puede mejorar la distribución de la carga tributaria, pero su efectividad dependerá de su cobertura, identificación de beneficiarios y capacidad real de implementación. Anunciar progresividad no equivale a demostrarla.

Este examen no es una exigencia política, sino constitucional. El artículo 363 de la Constitución dispone que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. A su vez, el artículo 95, numeral 9, establece el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. En consecuencia, la urgencia de estabilizar las finanzas públicas no exime al legislador de justificar cómo se distribuyen las cargas ni de evaluar los efectos económicos y sociales de las medidas que adopta.

El Congreso tiene una responsabilidad que va más allá de comprobar si las propuestas actuales coinciden con los discursos de anteriores gobiernos. Debe examinar sus supuestos, contrastar las proyecciones de recaudo, evaluar los efectos sobre hogares y empresas y determinar si los mecanismos de compensación son suficientes. La oposición no demuestra responsabilidad aprobándolo todo, así como el oficialismo tampoco la demuestra defendiendo sin reservas cualquier iniciativa del Ejecutivo.

El editorial tiene razón al reclamar un debate fiscal responsable. Pero la responsabilidad no consiste únicamente en superar las contradicciones partidistas ni en conseguir los votos necesarios para aprobar una reforma. También exige demostrar que el ajuste funciona, que sus costos están justificados y que sus beneficios no son simplemente promesas.

Porque el verdadero desafío no es conseguir un acuerdo político para aprobar el ajuste fiscal, sino demostrar que el país no tendrá que pagar un costo desproporcionado por corregir sus finanzas públicas.