¿Por qué funar a Matador en vez de cuestionar a la primera dama?

Al leer el editorial “No todo se vale en el debate público, Matador”, me pregunté, igual que muchos lectores, por qué para el editorial del periódico era más relevante dar visibilidad a la judicialización al caricaturista Matador, aportando por…

La discusión que por estos días se sostiene respecto a los límites de la libertad de expresión es, como tantas otras veces, difícil de zanjar. Implica definir qué es lo "correcto" y qué no, pero también incluye definir qué es lo que importa y ahí la prensa tiene una tarea crucial.

Al leer el editorial “No todo se vale en el debate público, Matador”, me pregunté, igual que muchos lectores, por qué para el editorial del periódico era más relevante dar visibilidad a la judicialización al caricaturista Matador, aportando por esta vía a la promoción de la autocensura, y no al hecho protuberante de que más de dos meses después de ocurrido el terremoto que devastó el sur del país, los colombianos desconocemos aún el monto del dinero recolectado por la fundación de la primera dama, que además según algunas publicaciones, no cumplía los requisitos para canalizar ese dinero.

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La prensa aquí no muestra interés. Los miles de compatriotas que pasan hambre, que siguen a la intemperie y que perdieron el fruto de su trabajo, no logran lo necesario para ser un titular, para hacer urgente la pregunta sobre dónde está la plata que se donó. Mucho menos para preguntar por qué el Estado ha de poner en manos de los privados el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo cuando tiene la estructura institucional para responder.

En lo que parece ya un lejano pasado, por allá antes del 7 de agosto, este periódico insistía en la importancia de vigilar el poder, de incomodarlo. Semejante lema ha sido abandonado por la línea editorial, solo algunos columnistas de opinión lo mantienen con dignidad. Desde alabar, contra toda evidencia, el "retorno del conocimiento", hasta justificar la imagen del presidente entre cadáveres o con pistola al cinto, la línea editorial se ha convertido en altavoz del gobierno. Lo es incluso ahora, porque si bien podría discutirse la caricatura de Matador, judicializarlo y amenazarlo legalmente por su dibujo es una advertencia para todos los que ejercen la crítica en el país. Más provechoso sería editorializar sobre las variadas amenazas, estigmatizaciones y agresiones que el gobierno ha lanzado irresponsablemente como una invitación a la violencia. Nada se ha dicho de ello, así como tampoco han levantado indignación editorial las nuevas reglas definidas para la relación del gobierno con la prensa. Extraña uno como lector los viejos tiempos del periodismo sensible a cualquier señal autoritaria.

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Suscribo la idea de que es mejor estar del lado del débil, de ese que el poder puede aplastar, creo que los medios tienen la obligación ética de protegerlos. Por desgracia, ustedes no comparten semejantes utopismos.