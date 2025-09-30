Sobre el libro ‘Sin medias tintas’ y la ‘historia nacional a punta de fusilería’

Resume e infórmame rápido

“Sin Medias Tintas” y una escuela de periodismo

Estuve en la presentación del libro Sin Medias Tintas, juiciosa y larga investigación sobre la historia de Colombia vivida desde El Espectador, escrito por María José Medellín Cano y Jorge Cardona. Se habló en un par de ocasiones de la escuela de periodismo que ha sido El Espectador y de los muchos periodistas que en sus salas de redacción se han formado. De mi parte tengo para decir que en El Espectador, desde mi temprana adolescencia, aprendí a leer; en sus páginas editoriales aprendí a entender, reflexionar, discernir, analizar, dudar, controvertir. Esto para decir que El Espectador no solamente ha formado periodistas sino que también ha formado a miles de lectores(as). Infinita gratitud con El Espectador.

Enrique Uribe Botero

De fusiles y decepciones

Excelente el artículo que repasa la “historia nacional a punta de fusilería” y que muestra la incoherencia del presidente Gustavo Petro, con su decisión de fortalecer la industria armamentista en Colombia.

Desconoce él la historia de la violencia y el conflicto armado en Colombia, marcada por las armas, desde los comienzos de nuestra vida republicana.

Una de las más importantes teorías de cambio para la construcción de una paz estable y duradera es reducir los recursos para la guerra con estrategias como disminuir la entrada de armas al país, sacar el mayor número de armas del mercado, limitar su producción y aumentar la regulación del porte de armas, entre otras.

Por lo anterior, ¡nada más opuesto a esas estrategias que dicha decisión!

Como muy bien concluye el autor, “la Paz total de Colombia no se logrará fabricando más armas”.

Es que el poder del gobierno y la construcción de paz radica, más más que en la tenencia de armas, en políticas públicas dirigidas a corregir las causas estructurales de los conflictos sociales, en prevención, educación y logro de consensos.

Otro motivo más de decepción de quien tanto esperábamos.

Stella Cano A., activista de paz.

