Crítica a un artículo y a la paz de Trump y Putin

Crítica a un artículo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bien dice el dicho que “El diablo está en los detalles”. El viernes 21 de noviembre, el tema del día de El Espectador giró en torno al fallo del Consejo de Estado en donde invalida la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia. Aunque el artículo explicó algunos pormenores de esta decisión, es desconcertante que inicie uno de sus párrafos así: “saltándonos algunos detalles de ese ‘tira y afloje’ ...” .

Ocurre que al saltarse esos detalles se genera un sesgo en la información, pues la mayoría de las personas desconocen el contexto que desencadenó la actual situación de la entidad académica; por lo tanto, era necesario que hubiesen dicho que el uso del método Borda, en la primera elección del rector por parte del Consejo Superior Universitario, en donde fue designado Ismael Peña, es una manera de eliminar candidatos; con el único fin de beneficiar al que propuso esta metodología.

Me pregunto por qué si el doctor Rodrigo Uprimmy, en este diario, explicó de forma clara y precisa esta anomalía, no la utilizaron.

La elección de Ismael Peña como rector se puede asimilar a la de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional: los dos elegidos por artilugios de personas interesadas en conseguir réditos personales.

Adriana Cubillos Montero

Comentario a las conversaciones de paz de Putin y Trump

Sin la participación activa de Ucrania y el apoyo del resto de Europa, no se entiende cualquier negociación de paz con Rusia y el astuto Putin. Trump es un bocaza y por él la paz se firmaba ya a condición de que le den contratos para reconstruir la bombardeada y martirizada Ucrania. Ceder ante Putin es traicionar lo poco bueno que le queda a Europa, a la Unión Europea y a la OTAN. Si Europa acepta las pretensiones de Putin, se tendrá que preparar para el próximo bocado del tiburón, que puede ser cualquiera de las naciones vecinas. No es posible dar tantos abrazos y apretones de manos a Zelenski y luego dejarle solo y que le sigan destruyendo el país. La paz de Putin y la de Trump serán la próxima guerra, la próxima invasión del oso siberiano, que esta vez apretará más fuerte. La desunión de Europa y la cesión a las pretensiones de Putin, serán una de las derrotas más tristes del viejo continente.

Francisco Tostón de la Calle

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com