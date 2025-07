Descertificación: castigar al enfermo mientras se ignora la causa

Resume e infórmame rápido

La reciente columna de Sandra Vilardy, “Entender las policrisis para transformarlas” (2 de julio), me dejó pensando en cómo reaccionamos ante los grandes problemas colectivos. Me hizo reflexionar, desde lo más cotidiano, sobre cómo las soluciones superficiales a veces no solo no resuelven nada, sino que agravan lo que ya estaba mal. Eso está ocurriendo hoy con la amenaza de descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas.

Estados Unidos nos señala por no “hacer lo suficiente”, como si el narcotráfico fuera un asunto que empieza y termina en nuestras montañas. Pero lo que no se dice, o se quiere esconder, es que allá el consumo de drogas sigue creciendo sin freno. Hay más demanda, más sobredosis, más muertos, y, aun así, la carga del fracaso recae sobre nosotros. Nos culpan del síntoma, mientras ellos evaden la causa.

Este tipo de respuesta encaja en lo que los expertos en sistemas llaman un “arquetipo de trasladar la carga”. Significa aplicar soluciones rápidas que ignoran el problema de fondo. En este caso, se castiga a Colombia con sanciones o recortes, mientras se evita hablar de lo verdaderamente difícil: asumir que el consumo masivo y normalizado en EE. UU. es el motor que sostiene toda esta cadena. Y si ese motor no se toca, los cultivos seguirán creciendo, los narcos seguirán ganando, y los campesinos seguirán pagando con sus vidas.

Según el estudio reciente de Collste y otros investigadores en Global Sustainability, las policrisis —como esta del narcotráfico— no se resuelven aislando problemas, sino entendiendo cómo se interconectan. La amenaza de descertificación no es solo una jugada política: también representa una ruptura en la confianza, una grieta en la cooperación y una herida en nuestra soberanía. Es el tipo de acción que fortalece a los criminales y debilita al Estado, que desconecta a los países cuando más deberían caminar juntos.

Y mientras tanto, los datos gritan lo que el discurso calla. En Estados Unidos, el consumo diario de marihuana superó los 17 millones de personas en 2022. Las muertes por sobredosis pasaron las 80.000 el año pasado. ¿Dónde están las sanciones por eso? ¿Dónde está la “descertificación” por la falta de control interno?

Parece que la política internacional funciona como un espejo roto: lo que refleja es solo lo que conviene. Como colombiano, como padre, me duele ver que la responsabilidad siempre recae sobre los mismos. Me duele que se hable de lucha antidrogas sin hablar de salud pública, de vida digna, de oportunidades reales para quienes cultivan. Me duele que la voz de los que consumen sea más escuchada que la de los que sobreviven al margen.

La descertificación sería, una vez más, castigar al enfermo en lugar de tratar la enfermedad. Este artículo no busca justificar los errores internos. Sabemos que hay mucho por corregir en nuestra política de drogas. Pero si algo nos enseña el pensamiento sistémico es que no hay soluciones mágicas cuando se trata de problemas complejos. Y menos aún cuando los actores poderosos se niegan a mirarse al espejo.

No podemos seguir repitiendo patrones que solo refuerzan la desigualdad y el castigo. Si Estados Unidos realmente quiere una solución, no puede seguir mirando a Colombia como culpable, sino como socio. No puede seguir pidiendo resultados sin ofrecer cambios. Porque mientras la demanda crezca allá, el problema seguirá creciendo aquí. Y eso, por más glifosato o más bases militares, no se va a detener.

Transformar una policrisis exige reconocerla, entender sus raíces, romper los ciclos. Y, sobre todo, humanizar la política. Porque detrás de cada hectárea cultivada hay una historia. Y detrás de cada medida injusta, también hay un país que resiste, que trabaja y que merece algo más que un castigo automático.

Fredy Guzmán, analista ciudadano.

