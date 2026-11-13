El desplazamiento interno bogotano, más allá del Campín

Galán, desde su campaña como candidato y luego como alcalde, dejó claro que el interés de su administración está puesto en apoyar a empresarios del espectáculo que han encontrado un negocio muy lucrativo en el centro de la ciudad, con su beneplácito y el del gobernador Rey. Este último entregó, con todas las irregularidades y pese a miles de advertencias y denuncias de la comunidad, un espacio del parque Simón Bolívar que tenía en custodia la Beneficencia de…

Galán, desde su campaña como candidato y luego como alcalde, dejó claro que el interés de su administración está puesto en apoyar a empresarios del espectáculo que han encontrado un negocio muy lucrativo en el centro de la ciudad, con su beneplácito y el del gobernador Rey. Este último entregó, con todas las irregularidades y pese a miles de advertencias y denuncias de la comunidad, un espacio del parque Simón Bolívar que tenía en custodia la Beneficencia de Cundinamarca, compuesto por varias hectáreas entre las calles 26 y 53, al cual nunca quisieron reconocer como humedal y espacio de recreación pasiva, para convertirlo en Vive Claro. Este resultó ser un esperpento de corraleja para cuarenta mil personas, además de una carpa, zonas recreativas, vitrinas para el comercio y la pavimentación de los nacimientos de agua, dejando en total desamparo a barrios como La Esmeralda, Quirinal, Salitre El Greco y Pablo VI, los hospitales de la Universidad Nacional y de la Policía y hogares geriátricos, entre otros. Estos quedaron a merced de comerciantes del espectáculo que, en un fin de semana —esto no es exageración—, pueden tener simultáneamente conciertos en el Simón Bolívar, en Vive Claro, en el Campín, en la plazoleta de Alfiles del centro comercial Gran Estación, en el Club de la Policía y en Compensar.

Frente a este atropello, muchos vecinos, ante la impotencia de tener que escuchar conciertos de entre 80 y 90 decibeles, soportar la invasión de vendedores ambulantes y ver sus antejardines convertidos en orinales sin que autoridad alguna pare el abuso, deciden salir los fines de semana a otros lugares de la ciudad. Se trata de un desplazamiento interno, porque no hay autoridad que regule ni haga cumplir las normas de estos espacios, que han desvirtuado su uso solamente por la codicia del negocio del espectáculo. A manera de ejemplo: el Festival Estéreo Picnic y el Festival Cordillera, entre montaje, evento y desmontaje, utilizan durante dos meses del año buena parte de las instalaciones del parque Simón Bolívar. Y ni hablar de las carreras atléticas y del aislamiento al que someten a los habitantes de Teusaquillo, en especial de la UPZ 104.

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Enrique Espitia L.

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