Errores en una columna y... ¡Qué decir de Ecuador!

Errores en una columna

En su columna del 16 de diciembre de 2025, Adriana Villegas Botero afirma que Iván Duque nunca subió el salario mínimo más del 6 %: eso es mentira, lo subió 10 % antes de irse. Luego generaliza sobre los indicadores. No sé si es que Villegas no sabe de déficit fiscal. La columna es buena pero esos errores simples la hacen caer en que todo lo que dijo es sujeto de revisión, sugiero más profundidad en las afirmaciones.

Raúl Pastrana

¡Qué decir de Ecuador!

Quisiera complementar el editorial “La vergüenza diplomática en Nicaragua”, de días pasados, pues al menos sí lucen ridículos Óscar Muñoz y Carlos Ramón González, bailando vallenato en un país lejano donde no les importamos mucho que digamos. ¡En Nicaragua ni les gustará el vallenato! O nuestro café… Cabe hablar de algo que no dé pena. Pasando la página, ¡qué decir de nuestras relaciones con otros países vecinos! Ya sobamos mucho con Venezuela; Perú va mejor con Argentina. ¡O con Chile, en el fútbol y en la vida! Y de Brasil estamos demasiado lejos por las lenguas. Entonces, ¡qué decir hoy del Ecuador!

¡Sabemos poco del Ecuador en Colombia y, tan cerca como estamos, seguimos lejos de comprenderlos! El desarrollo reciente de su historia, y ese lugar trillado de “Ecuador viviendo una Colombia de los 80”, luce demasiado simple como para ser la única verdad. Que lo diga la doctora Karina Marín.

¡Y un literato como yo debe reconocer que tienen grandes escritoras jóvenes como Mónica Ojeda! Y, más que ver cómo con la cultura también se hace excelente diplomacia, podemos recordar cómo también somos países hermanos. ¡Qué grande sigue siendo Ecuador y sus gentes llenas de maravillas!

Desde Colombia, sabemos de los movimientos sociales y su resistencia al actual gobierno. ¿Nosotros lo aceptamos…? Esa es una pregunta para las y los ecuatorianos, porque no es nuestro país. En cambio, veo ahí todavía una tierra soberana, fuerte y tan brava como cualquiera de nuestra Gran Colombia. ¡Nuestras Américas!

No tenemos que confiar en caudillismos. Pero, en estos pueblos hispanos, somos más que esa mezcla de eslóganes y chauvinismos políticos. Con todo respeto, señoras y señores: entendamos mejor a nuestros buenos vecinos.

Ricardo Andrés Manrique Granados

