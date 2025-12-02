Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Lectores
Cartas

Reproche a “un bajo turmequé”

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Cartas de los lectores
Cartas de los lectores
02 de diciembre de 2025 - 11:00 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Esta sección, que cierra la edición de fin de semana, se caracteriza, entre otras, por una pildoritas de diferentes frentes informativos. Pero no por ello, en su corto y conciso desarrollo, puede olvidar la esencia misma de un periódico con tradición centenaria.

En la publicación del pasado 15-16 de noviembre, hacen afirmaciones sin fundamento periodístico y con un evidente sesgo anti gobiernista del siguiente talante: dice que a asistentes y diplomáticos de la cumbre Celac-UE les llamó la atención la cancelación de la agenda del presidente Gustavo Petro el lunes y que “el lunes se reportaron varios movimientos de su caravana por Santa Marta”.

No se necesita ser petrista o bodeguero para tener habida cuenta y referencia del apretado periplo que siguió el presidente Petro por los países de la Península Arábica, los efectos de la inclusión en la lista OFAC (por sus siglas en ingles) en los abastecimientos del avión presidencial y todo el maremágnum interno con la conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia. Una consideración de humanitarismo con una persona ante semejante agobio, que carece de poderes extraterrestres y puede y debe tomar reposo y descanso, dentro de las libertades propias, del tiempo que considere necesario para su agenda privada, en todo el sentido de la palabra. Rematan con la frase: “Este diario conoció que el presidente solo regresó a la Casa de Nariño hasta la tarde del martes”. Mejor muestra de la mala leche del realizador de la nota, imposible.

Aspiramos a que solo haya sido un lapsus y no un anticipo de lo que será la línea del periódico en los próximos meses, en una campaña electoral única en la historia del país, donde se juega la necesaria conmutación ideológica y política en el primer puesto de nación y el faro de luz, nítida y neutra, a que estamos acostumbrados con El Espectador en los grandes momentos de nuestra patria.

Edgar Fernando Serrano

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com

Cartas de los lectores

Por Cartas de los lectores

Conoce más

Temas recomendados:

Gustavo Petro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.