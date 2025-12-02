Reproche a “un bajo turmequé”

Resume e infórmame rápido

Esta sección, que cierra la edición de fin de semana, se caracteriza, entre otras, por una pildoritas de diferentes frentes informativos. Pero no por ello, en su corto y conciso desarrollo, puede olvidar la esencia misma de un periódico con tradición centenaria.

En la publicación del pasado 15-16 de noviembre, hacen afirmaciones sin fundamento periodístico y con un evidente sesgo anti gobiernista del siguiente talante: dice que a asistentes y diplomáticos de la cumbre Celac-UE les llamó la atención la cancelación de la agenda del presidente Gustavo Petro el lunes y que “el lunes se reportaron varios movimientos de su caravana por Santa Marta”.

No se necesita ser petrista o bodeguero para tener habida cuenta y referencia del apretado periplo que siguió el presidente Petro por los países de la Península Arábica, los efectos de la inclusión en la lista OFAC (por sus siglas en ingles) en los abastecimientos del avión presidencial y todo el maremágnum interno con la conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia. Una consideración de humanitarismo con una persona ante semejante agobio, que carece de poderes extraterrestres y puede y debe tomar reposo y descanso, dentro de las libertades propias, del tiempo que considere necesario para su agenda privada, en todo el sentido de la palabra. Rematan con la frase: “Este diario conoció que el presidente solo regresó a la Casa de Nariño hasta la tarde del martes”. Mejor muestra de la mala leche del realizador de la nota, imposible.

Aspiramos a que solo haya sido un lapsus y no un anticipo de lo que será la línea del periódico en los próximos meses, en una campaña electoral única en la historia del país, donde se juega la necesaria conmutación ideológica y política en el primer puesto de nación y el faro de luz, nítida y neutra, a que estamos acostumbrados con El Espectador en los grandes momentos de nuestra patria.

Edgar Fernando Serrano

