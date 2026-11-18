Más o menos, publiqué con una editorial muerta de Medellín cuyo nombre no es importante. Aunque se cagaron en mi primer libro –¡eso me pasa por no investigar bien!–, no los indulto por eso, sino porque, gracias a su editor, conocí a Fernando González.

Ser estructuralista es una forma de lucidez, de dolor, de paracorporalidad: si vives en el planeta de los ciegos, jamás sentirás la urgencia de ver. Peor aún: ver será la enfermedad y ser ciego, lo sano. Habrá hospitales para curar a las personas que ven y el mundo, pues, estará hecho a la medida de los ciegos.

Sin embargo, creo que mi sensación de haber publicado en el desierto es paralela a haber arado en el mar. No sé por qué lo conjeturo. ¿Sabe usted quién es Jorge Orlando Melo? Pero me imagino que sí sabe quién es «el influencer». ¿Y así cómo va a progresar el país? Jorge Orlando Melo es el colombiano vivo más inteligente, y usted no habría votado por él porque no da espectáculo ni zozobra.

Publicidad

Es injusto decir que tenemos la patria que nos merecemos, porque no todos creemos que la vida es pa’gozala. Hay un minúsculo grupo de colombianos que sí nos merecemos una patria mejor. Eso me lleva a la firme convicción de que Colombia no tiene las condiciones para ser una democracia, pues la masa idiotizada nos hunde a todos en la misma miseria. La única forma de salvar a Colombia es a través de una dictadura benevolente que ponga la causa estructuralista por encima de cualquier otra urgencia.

Osneider Ignacio

Respuesta a editorial “el plan de ajuste requiere responsabilidad”

El debate del plan de ajuste fiscal exige responsabilidad

Su editorial no es claro. En el 2025, The Economist clasificó a Colombia como una de las mejores economías de la OCDE, pero hoy nos encontramos con avisos catastróficos de default. No entiendo cómo se pudo pasar en tan poco tiempo de una situación boyante a esta crisis económica. Su editorial habla de ajustes responsables, pero, tal como se lee en el articulado, los impuestos recaerán sobre las rentas de la clase media, de por sí agobiada de gastos, y no sobre las grandes rentas personales.

Falta claridad en su editorial sobre quién produjo este cambio tan repentino, pues el gobierno anterior promovía reformas que evitaban esta situación. Para un lector permanente de su diario, sería importante abandonar las posturas políticas, y mostrar la realidad de lo que está sucediendo.

Este gobierno fue elegido por una clase media, a la cual le ofrecieron reducir impuestos, y hoy se hace todo lo contrario.

José Luis Jácome Roca

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com