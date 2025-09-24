Sobre una sección eliminada, la corrupción y la descertificación

‘La semana en X’

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Muy de acuerdo con la decisión de cerrar la sección en mención.

En mi caso, en ocasiones la leía (o definitivamente no lo hacía) ya que la mayoría de los trinos de esta red social nos cambian de alguna manera hasta el ánimo. Y qué decir a ustedes que están siempre inundados de noticias no tan buenas como para sumar odios, mensajes grotescos, quién grita más, incongruencias, mentiras...

Así que un aplauso más para El Espectador.

Ana María Figueroa Giraldo

Pacto de Estado y fin de la corrupción

Un gran pensador español dijo: me duele España. A mí, aragonés de origen, y colombiano de adopción, me duele Colombia. Tantas masacres, tanto terrorismo, tantísima violencia, de la que la gente del común solo nos enteramos de la media. Duele, y duele mucho.

Colombia, un país lleno de riquezas, no alcanza para dar de comer, sanidad, educación y así un largo etcétera a todos los Colombianos. ¿Por qué? He ahí el otro sempiterno problema de esta gran nación: la endémica corrupción.

Y, mientras tanto, políticos de una y otra bancada se van poniendo palos en las ruedas del carro contrario.

El gran orador romano, Cicerón, en sus afamadas Catilinarias, dijo una frase que todavía retumba en mis oídos: ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Traducido a lenguaje del año 2025, vendría a ser: ¿cuándo terminará la corrupción?

Y, terminando, ¿para cuándo un gran pacto de Estado?

Federico Pedro Parra Gerona

La descertificación

Era un hecho que Colombia iba a ser descertificada, y no tanto por el siempre maleable tema de las cifras en uno u otro sentido. Trump, muy a su estilo, fue directo por la cabeza de Gustavo Petro. No es más: lo del aumento de los cultivos no importa y, tal como lo expresó el columnista Santiago Villa en su columna, esta descertificación tiene meros fines electorales e intimidatorios.

Pero Petro no se quedó atrás: respondió mostrando los dientes, prohibiendo comprar armas a EE. UU. y desafiando desde Twitter con un discurso pendenciero. En una entrevista que dio Gabriel Silva hace unos meses, manifestó que el presidente Petro estaba cometiendo un error al hacerse visible a Trump, y eso era lo que él quería. La derrota fue la descertificación, así Petro no lo admita.

Rodolfo Vanegas

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com