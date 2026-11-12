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100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella

Los primeros 100 días de gobierno del presidente Abelardo De la Espriella en Colombia han estado definidos por una fuerte ofensiva militar contra grupos criminales y la gestión de la emergencia provocada por el terremoto.

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Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente de Colombia el pasado 7 de agosto de 2026.

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Si algo ha marcado los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido una agenda atravesada por desafíos económicos, sociales, políticos y de seguridad. La atención a la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al país al inicio del mandato, la ofensiva contra las estructuras criminales, la crisis del sistema de salud y las tensiones alrededor de las reformas económicas han puesto a prueba la capacidad de respuesta del Ejecutivo. A esto se suman los retos fiscales y energéticos, una relación con Estados Unidos que ha ganado protagonismo y un estilo de gobierno que también ha generado debate por su impronta personal y sus posiciones en la llamada batalla cultural. Más allá de los anuncios y las primeras decisiones, estos son los principales hechos, avances, pendientes y controversias que permiten entender el rumbo de la administración en sus primeros tres meses.

Presidente Abelardo de la Espriella.
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De la Espriella y las regiones: así ha sido una gestión de 100 días mediada por el terremoto
El 10 de agosto, tres días después de posesionarse, el presidente enfrentó uno de los terremotos más fuertes que ha sufrido Colombia.
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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el séptimo bombardeo de su gobierno y apareció vestido de militar para entregar el balance del operativo.
02
Estos han sido los bombardeos del gobierno De la Espriella en casi cien días de mandato
El presidente Abelardo de la Espriella ha sido protagonista de las operaciones aéreas que ha ordenado en contra de los grupos criminales en el país.
Redacción Judicial
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AME2910. CÚCUTA (COLOMBIA), 03/11/2026.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante la ceremonia de lanzamiento de la campaña militar y policial 'Esparta’ este martes, en Cúcuta (Colombia). "Hoy aquí, en Cúcuta, comienza la campaña militar y policial 'Esparta', una operación trascendental para recuperar la seguridad y restablecer la autoridad legítima del Estado colombiano", dijo De la Espriella desde esa ciudad, principal punto fronterizo entre Colombia y Venezuela, a unos 570 kilómetros de Bogotá. EFE/ Mario Caicedo
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De la Espriella concentra las comunicaciones del Gobierno en sus primeros 100 días
El presidente Abelardo de la Espriella marcó las comunicaciones de su gobierno con una orden directa para que su gabinete le consulte antes de hablar con medios y…
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Comentarios
  • gustavo(6016)Hace 8 horas
    Que nefasto este payaso.
  • Sara Maria(d89ha)Hace 8 horas
    Cuál fuerte ofensiva ?? Un sistemático show con el propósito de generar, de una parte miedo y de otra, desviar la atención de los ciudadanos sobre temas y decisiones relevantes que afectan negativamente a la población más vulnerable y toda la clase media, incluido el propósito oscuro de iniciar la venta de bienes del Estado. La criminalidad ha aumentado y a quienes les ha calado el miedo son los tuirstas.
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