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Si algo ha marcado los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido una agenda atravesada por desafíos económicos, sociales, políticos y de seguridad. La atención a la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al país al inicio del mandato, la ofensiva contra las estructuras criminales, la crisis del sistema de salud y las tensiones alrededor de las reformas económicas han puesto a prueba la capacidad de respuesta del Ejecutivo. A esto se suman los retos fiscales y energéticos, una relación con Estados Unidos que ha ganado protagonismo y un estilo de gobierno que también ha generado debate por su impronta personal y sus posiciones en la llamada batalla cultural. Más allá de los anuncios y las primeras decisiones, estos son los principales hechos, avances, pendientes y controversias que permiten entender el rumbo de la administración en sus primeros tres meses.
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gustavo(6016)•Hace 8 horasQue nefasto este payaso.
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Sara Maria(d89ha)•Hace 8 horasCuál fuerte ofensiva ?? Un sistemático show con el propósito de generar, de una parte miedo y de otra, desviar la atención de los ciudadanos sobre temas y decisiones relevantes que afectan negativamente a la población más vulnerable y toda la clase media, incluido el propósito oscuro de iniciar la venta de bienes del Estado. La criminalidad ha aumentado y a quienes les ha calado el miedo son los tuirstas.