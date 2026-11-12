Si algo ha marcado los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido una agenda atravesada por desafíos económicos, sociales, políticos y de seguridad. La atención a la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al país al inicio del mandato, la ofensiva contra las estructuras criminales, la crisis del sistema de salud y las tensiones alrededor de las reformas económicas han puesto a prueba la capacidad de respuesta del Ejecutivo. A esto se suman los retos fiscales y energéticos, una relación con Estados Unidos que…

Si algo ha marcado los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido una agenda atravesada por desafíos económicos, sociales, políticos y de seguridad. La atención a la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al país al inicio del mandato, la ofensiva contra las estructuras criminales, la crisis del sistema de salud y las tensiones alrededor de las reformas económicas han puesto a prueba la capacidad de respuesta del Ejecutivo. A esto se suman los retos fiscales y energéticos, una relación con Estados Unidos que ha ganado protagonismo y un estilo de gobierno que también ha generado debate por su impronta personal y sus posiciones en la llamada batalla cultural. Más allá de los anuncios y las primeras decisiones, estos son los principales hechos, avances, pendientes y controversias que permiten entender el rumbo de la administración en sus primeros tres meses.