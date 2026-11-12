De la Espriella concentra las comunicaciones del Gobierno en sus primeros 100 días

Los primeros 100 días del presidente Abelardo de la Espriella han tenido una línea comunicacional marcada por la orden del jefe de Estado a su gabinete para que cualquier tipo de declaración oficial tenga el permiso previo de la Secretaría de las Comunicaciones, el uso de las alocuciones presidenciales como un espacio donde anuncia decisiones de política pública, explica proyectos de sus carteras y, más recientemente, defenderse de las críticas de sectores opositores.

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En la línea de manejar las comunicaciones del Gobierno, el presidente De la Espriella nombró a Miller Soto como su vocero. Desde este cargo, Soto es una de las caras visibles de la administración en temas de distintas carteras, especialmente sobre decisiones de política pública. La primera decisión con la que marcó su línea comunicacional fue la directriz con la que centralizó las comunicaciones del Gobierno. Desde Presidencia se tomó la decisión de que los ministros no puedan hablar con medios de comunicación sin autorización previa de su despacho.

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Su primer director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Ricardo Valencia, fue declarado insubsistente tras realizar una rueda de prensa en la que, sin autorización del Gobierno, avaló las cifras que entregó su entidad bajo la administración de Gustavo Petro y recibió preguntas de la prensa.

Ahora, los ministros salen a explicar sus decisiones en “espacios de vocería” que se transmiten en las redes sociales de Presidencia. Los únicos funcionarios del gabinete que dan declaraciones a los medios de comunicación de forma constante, con autorización de Presidencia para temas específicos, son los ministros de Justicia, Interior, Defensa y Hacienda, que han sido protagonistas tanto en proyectos de ley del Gobierno como en debates de control citados por la oposición.

¡Colombia tiene un presupuesto de la verdad para 2027! 🇨🇴



El Gobierno Nacional aclara que el Presupuesto General de la Nación NO fue hundido ni rechazado por el Congreso. Conforme al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, se expedirá por decreto por un monto de… pic.twitter.com/xyTaWLZfPJ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 21, 2026

En términos de vocería, por ejemplo, en el desarrollo del trámite del Presupuesto General de 2027 se vio un cambio en el liderazgo ante los medios de comunicación. Durante el debate, el exministro de Interior Rodrigo Lara y el ministro de Hacienda Miguel Gómez hablaban con los medios de comunicación sobre el articulado. Sin embargo, después de que el texto se terminara cayendo por un error en la estrategia para aprobarlo en el Legislativo, el liderazgo lo tomó el vicepresidente José Manuel Restrepo, como una figura que le bajó el tono al “resbalón” que terminó con la salida de Lara del Gobierno.

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Otro aspecto clave de las comunicaciones de la Presidencia, desde su época de campaña, es el anuncio de decisiones de la administración primero en redes sociales. En campaña, las designaciones fueron anunciadas en su cuenta de X. Ahora, el mandatario señala decisiones como la revocación de designaciones, resultados operativos de bombardeos o compromisos realizados en sus giras regionales en sus redes, siempre firmando con su línea característica “Fime por la Patria” y “Viva Cristo Rey”.

Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales… pic.twitter.com/q4cwdqLnGM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

De forma simultánea, las designaciones por redes sociales y el control hacia los ministros tiene, en contraste, el uso de las alocuciones presidenciales por parte de De la Espriella. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) señaló que el ritmo de alocuciones “comienza a constituir un patrón que continúa debilitando el cumplimiento de recurrencia”. En estos espacios, el jefe de Estado ha dado balance del terremoto del pasado 10 de agosto, decisiones en materia económica, pero también por grandes líneas de su visión de gobierno, críticas a la prensa y a la oposición.

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Sobre el contenido de estos espacios, la Comisión ha advertido varias ocasiones al presidente para que “no se desvíe temporalmente hacia reportes de la gestión de la Jefatura de Estado pues esa no es la finalidad de las alocuciones presidenciales”. La línea de las alocuciones presidenciales venía desde que, como presidente electo, realizó espacio que llamó “alocuciones”, pero desde sus redes sociales, sin interrumpir la televisión pública y sin el control previo y posterior de la CRC.

De fondo, está la figura de Carlos Suárez como líder no oficial de las comunicaciones de Presidencia. Aunque su puesto oficial es presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Suárez fue el principal estratega de campaña de De la Espriella y es uno de los hombres del círculo cercano del mandatario, dirigiendo las grandes líneas de las comunicaciones de este gobierno.

El norte es: Ganamos la batalla de 2026, pero para ganar la guerra hay que ir a por 2027 y 2030.



La realidad es que al Tigre no lo eligió ninguna élite parasitaria enquistada en los poderes de pasillo de SIEMPRE, lo eligió el Pueblo soberano cansado de ellos.



Lo mío es el… https://t.co/67L5yOQFDw — Carlos Suárez Rojas (@carlossuarezr) October 5, 2026

Tras la victoria en las elecciones, Suárez ha destacado la importancia de la comunicación digital dentro de la nueva administración. En términos de los contenidos de la cuenta presidencial en X, hay una línea clara de mostrar resultados de grandes operativos, en medio de gestos como el uso del uniforme militar o su participación activa en operativos de la Fuerza Pública, donde incluso ha encarado a presuntos criminales tras su captura.

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