22 congresistas le piden al presidente que Bogotá sea la sede de la COP16

Senadora de la República, durante la elección del presidente del Senado para el período legislativo 2023 Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde que se supo, el pasado 8 de febrero, que Bogotá y Cali son las ciudades finalistas para ser sede oficial de la COP16 en el segundo semestre de este año, han comenzado a llover argumentos sobre cuál sería la más idónea para el desarrollo de esta conferencia de la ONU que se centra en el tema de la biodiversidad. En X, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, y el de la capital del Valle del Cauca, Alejandro Eder, se responden en las publicaciones que “Cali es Cali” pero que “Bogotá es loma”.

Desde el Congreso también salido en defensa de una u otra ciudad. De hecho, 22 representantes y senadores de Bogotá le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro argumentando que la cumbre se debe albergar en la capital del país. De acuerdo con los congresistas -entre los que se encuentra Angélica Lozano, Julia Miranda, Jennifer Pedraza, Miguel Uribe y Humberto de la Calle- la realización de la COP16 implica “contar y tener lista y a disposición una infraestructura que sea confortable, moderna y amplia”, característica con la cual, según ellos, cuenta la capital del país.

“Bogotá que es una ciudad cosmopolita, se ha caracterizado por representar la diversidad cultural de Colombia y esto hace que cada Colombiano se vea identificado con ella. Además, la ciudad tiene una infraestructura hotelera muy amplia y de altísima calidad”, continúa la carta. Los firmantes también destacaron eventos pasados desarrollados en la capital, como la Feria Internacional del Libro (Filbo), la Feria del Medio Ambiente (FIMA), y la Cumbre P4G.

“La petición para que la nación escoja a Bogotá como sede de la COP16 tiene fundamento también en que la ciudad cuenta con uno de los ecosistemas más importantes y únicos en el mundo, como son los páramos de Sumapaz y Chingaza, el primero de ellos, el más grande del planeta”, agregaron los congresistas, un argumento que ya había rescatado el alcalde Galán.

De otro lado, el representante a la Cámara del Valle del Cauca Alejandro Ocampo argumentó el caso a favor de Cali. Según el congresista, el Gobierno Nacional no debería poner a competir a las dos ciudades, ni “inventarse finalistas donde no hubo competencia, ni procesos de selección” y que “los alcaldes no deberían caer en eso” pues se “generan rivalidades y descontento en la población que no termine siendo la sede”.

“Ambas ciudades pueden hacerlo, pero Cali sí representa la biodiversidad, porque es de las ciudades con mayor biodiversidad de Latinoamérica, por eso tiene más sentido hacerla en Cali y porque en verdad ha sido la única ciudad donde toda su institucionalidad solicitó ser la sede”, continuó el representante del Polo. “Que el Gobierno busque otro evento para realizar en Bogotá, la ciudad más importante por ser nuestra capital y que tiene muchos elementos simbólicos y materiales para ser reconocida”.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también habló a favor de Cali. “¡Unidos nos vamos a quedar con la sede de la COP16! Nuestra biodiversidad; riqueza cultural; nuestro potencial logístico y hotelero; pero sobre todo nuestra gente: los caleños y vallecaucanos; son nuestra mejor presentación. ¡Estamos listos!”, escribió en su cuenta de X.

Porque Bogotá es la capital de Colombia pero “Del cielo Cali es la Sucursal.”#CaliSeremosCOP16 https://t.co/ALZVilaOSm — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) February 11, 2024

