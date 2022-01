A Quemarropa con Gelman Múnera, candidato al Senado por la U

Gelmán Múnera es candidato al Senado por el Partido de la U. Tiene el número 73 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Hacer cambios reales, aprovechando que no tengo compromisos. Fortalecer la comunicación pública, para que seamos escuchados. Ahora sí te van a escuchar.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal?

No, ninguna.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Recursos propios, aportes en especie de amigos artistas, algunos recursos líquidos del partido.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Detener todo el gasto en publicidad que hace el Estado y el gobierno. Esa publicidad es solo para comprarse una imagen falsa de lo que no han podido conseguir con resultados. Todo ese recurso se destina a fortalecer la comunicación pública y comunitaria. El Estado tiene sus propios medios de comunicación, no tiene sentido que le pague a privados. La comunicación comunitaria, por su cercanía, entrega una mejor información sobre las necesidades reales de la gente.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Desigualdad. Economía muy lenta. Cuando las empresas comiencen a pagar mejor, habrá mayor capacidad de consumo, aumenta la productividad de las empresas, las empresas recuperan con creces el mayor gasto en nómina, que se convierte en inversión. El mejor pago de mano de obra no incrementa la inflación, eso no pasa en una economía activa.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Hacerlo cumplir. Y exigirle más presteza a la JEP. Si no dan resultados cercanos en el tiempo, la gente no los entenderá. Son un tribunal en Colombia, así que deben aceptar el ritmo que la gente exige en la justicia en Colombia.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

El Gobierno debe aceptar que nunca ha podido derrotar ni derrotará a las guerrillas. Está obligado a negociar o a tener una guerra infinita.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

El día en que las drogas se legalicen se terminará el narcotráfico. El consumo y la adicción pueden manejarse y mitigarse, pero nunca impedirse. Todas las prohibiciones generan mafias que se enriquecen apoyadas en leyes conservadoras e impracticables. La prohibición de las drogas genera narcotráfico y mafias. Solo los mafiosos disfrutan la prohibición de las drogas.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Sí. Las mujeres son dueñas de su cuerpo y los seres humanos dueños de su vida. Todos hacemos con nuestra vida lo que deseamos, soñamos y podemos, y la terminamos cuando decidamos. Y los procesos biológicos dentro de una mujer son solo de su incumbencia.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Leyes más claras que digan de forma tajante que cada persona escoge su sexualidad y la manera de vivirla. No lo dejaría a interpretaciones de las cortes. Deben ser leyes que con claridad digan que cada persona vive su sexualidad según su escogencia.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Sí deben pagar renta, porque son un negocio multimillonario y con gastos mínimos.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Quiero reformar la Policía, pero para darles mejores y más modernas herramientas para combatir el delito. Que no estén amarrados a tantos formalismos. Y el Esmad debe fortalecerse, no acabarse. Lo que hay que hacer es combatir con extrema dureza la corrupción y el abuso dentro de la institución.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Los derechos de las mujeres están garantizados en las leyes. No se trata de más leyes. Se trata de que el Ejecutivo, el Estado y la sociedad las respete. Educación es lo que hace falta en este momento, sin educación no conseguiremos que las mujeres accedan a los mismos derechos que los hombres, según dictan las leyes. Educación y divulgación, es esencial en este momento.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Junto con la Comisión de Acusaciones la misma labor legislativa debe reformarse, pues hace siglos en todo el planeta se perdió la esencia de la democracia. Los senadores no votan según su convicción, conocimiento y valoración, sino que lo hacen siempre en contra o en favor del Gobierno sin importar el contenido de las leyes. Los opositores siempre votarán en contra sin valorar argumentos y los aliados del Gobierno siempre votarán a favor sin importar los perjuicios. Lo mismo aplica para la Comisión de Acusaciones.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La ley de garantías y normas de inhabilidad nunca fueron efectivas, existen hace décadas y no acabaron con la corrupción. En vez de desgastarse investigando quién “no” hace las obras hay que vigilar “cómo” se hacen las obras. Debe haber control durante la ejecución, no revisando carpetas años después. Y todos los anticipos se manejarían con fiducias, entregándolos según la ejecución de las obras, así se controla el presupuesto. No se eliminan los anticipos, pues eso solo daría oportunidad a los grupos millonarios.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Escoger el ingreso de nosotros, la gente nueva, que nunca hizo política, que gastamos cuantías mínimas en campañas, que no llegamos con deudas ni compromisos. Que llegamos a trabajar con convencimiento, pues es lo que toda nuestra vida hemos hecho.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí, propondría un acercamiento, más con una expectativa exploratoria, con firmeza, sin ceder en aspectos esenciales de nuestra democracia. Se debe explorar hasta donde sea posible. Eso sí, sin rogarle a nadie, sin aceptar condiciones extremas y sin imponerlas. Iniciando un diálogo exploratorio.

Conozca más del candidato Múnera a través de Facebook y Twitter.

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.