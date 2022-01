A Quemarropa con Guillermo Barón, candidato al Senado por Fuerza Ciudadana

Guillermo Barón es candidato al Senado por el movimiento Fuerza Ciudadana. Tiene el número 92 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Servir al país y contribuir a la renovación del Congreso.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal?

No he tenido ninguna investigación disciplinaria o penal.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Con ahorros personales.

De ser electo, ¿cuál sería su principal proyecto al Congreso?

Agencia aeroespacial, tren de alta velocidad Caracas-Villavicencio-Guayaquil, democratización del consumo y los mercados, empresas de alta tecnología en ambas costas, parques tecnológicos municipales, el grafeno para la transición energética, astillero naval para ambas costas.

A su criterio. ¿Cuáles son los principales problemas de Colombia y como solucionarlos?

La desigualdad y la pobreza se alivian democratizando el consumo y el mercado y con la igualdad de oportunidades a través de la meritocracia.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

No lo modificaría. Abogaría porque se cumpla el Acuerdo.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante dialogo de paz con el Eln? ¿Por qué?

Sí a dialogar con el Eln porque la paz es un derecho y un deber.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Sí estoy de acuerdo, pues legalizar la droga bajaría los precios y, por ende, dañaría el negocio.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la corte constitucional bajo jurisprudencia?

Sí, la eutanasia para pacientes terminales y no terminales; pero, también, para quienes no pueden llevar una vida digna. El aborto le ampliaría las semanas dentro de las cuales se puede practicar.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBTI y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

No hay obstáculos porque existe la acción de tutela.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Sí, porque a través de sus universidades, hospitales, colegios y demás inversiones tienen altos ingresos al tratarse de empresas rentables.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

La reforma ya la hizo el actual Gobierno. El Esmad debe seguir unos protocolos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La igualdad de oportunidades a través de la meritocracia.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Desplazar esa competencia a la Corte Suprema de Justicia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71% al 90%. ¿Cuál es la propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Los educadores desde párvulos deben inculcarle al educando la prioridad del ser humano sobre el dinero; la movilidad social debe anclarse en el mérito; el valor supremo de la sociedad es el trabajo y la cultura del sacrificio; la eliminación de las cuotas burocráticas a través de la meritocracia; la financiación 100% de las campañas políticas por el Estado. Finalmente, no hablar de corrupción sino de la creación de un hombre nuevo.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

La forma (imagen) no se puede separar del fondo. La renovación del Congreso implica congresistas que no compran votos, no tienen cuotas burocráticas, asisten a las sesiones, no dañan el quórum, presentan proyectos de ley que contribuyen a la modernización y desarrollo del país, realizan el control político y proponen actos legislativos.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí, es una prioridad. Propondría la integración económica bolivariana a través de un tren de alta velocidad entre Caracas-Villavicencio y Guayaquil.

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.