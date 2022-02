A Quemarropa con Juan Pablo Camacho, Candidato a la Cámara de representantes Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

8 de cada 10 personas sienten que las cosas en el país no mejoran. Como colombiano siempre me ha preocupado que siga triunfando el pesimismo de los extremos, de los que nos venden miedo. Tengo claro que desde el Congreso se define el marco de la sociedad en la que vivimos, y me he dado cuenta como muchos de ustedes que el país no va por buen camino. Por eso, mi mayor motivación para ser congresista es devolverle el poder a la gente, poder que les permitirá disfrutar de sus libertades sin tener dependencia social, ni económica.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

En mi trayectoria profesional he sido alcalde Local de Usaquén y contralor delegado. He sido ordenador del gasto y siempre he demostrado una gestión transparente. Puedo mirar a los colombianos a los ojos y con las manos limpias, no le debo nada a nadie, a excepción de los bancos, a ellos sí les debo como la mayoría de los colombianos.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Impulsaré un paquete de proyectos en el Congreso dirigidos a transformar y fortalecer al ICETEX y al SENA, como motores de transformación social y productiva que permitirán el cierre de brechas sociales en nuestro país. Los colombianos de todos los estratos deben tener acceso a la educación superior, pública y/o privada. La universidad pública debe ser gratuita y la privada debe tener un crédito social que permita el acceso. Necesitamos enfrentar la informalidad laboral y fortalecer el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. La oferta laboral debe ser formal y amplia.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

El principal problema de Colombia es la desigualdad y la falta de capacidad del Estado colombiano para ofrecer a todos sus ciudadanos la esperanza de un futuro mejor. El Estado debe garantizar a cada ciudadano la igualdad de oportunidades, el país debe ofrecer a cada persona el acceso a la educación que decida, sin estar limitado por su situación económica. También debemos construir un país en el que todos los colombianos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a empleos y salarios.

Por otra parte, Colombia está desaprovechando diariamente su potencial económico por causas asociadas a la existencia de un sistema financiero abusivo con los deudores y que podría estar más enfocado en las necesidades de los usuarios, ofreciendo tasas de interés más competitivas que catalicen la creación de nuevos emprendimientos, la ciencia, la innovación y por lo tanto el crecimiento económico de la nación.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

El Acuerdo de Paz firmado en la Habana logró la paz con las Farc, pero no con la criminalidad. El Estado ha fallado en la implementación del Acuerdo, pues no ha logrado llevar la institucionalidad a los territorios históricamente azotados por la violencia, por lo que aquellos corredores estratégicos para el tráfico de drogas, armas y personas siguen siendo disputados para el financiamiento de los grupos armados organizados.

Más que la modificación al Acuerdo de Paz, lo que se requiere es llevar la oferta institucional a las poblaciones que históricamente han estado olvidadas por el Estado. Los colombianos necesitamos más educación, mejor protección social y más garantías para tener igualdad de oportunidades.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

La vía del diálogo nunca debe cerrarse porque eso no hará que dejen de disparar sus fusiles. Lo que sí es claro es que el Gobierno de Iván Duque le dejará esta tarea al próximo Gobierno Nacional.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Drogas: Se debe continuar mostrándole a los ciudadanos que la lucha contra las drogas que nos trajo el Plan Colombia enfocada en erradicación forzada, fumigación y fortalecimiento de la capacidad militar, simplemente no tienen la capacidad de resolver el problema de los cultivos ilícitos como existe actualmente. Por esto, promuevo la sustitución voluntaria de las familias campesinas que anhelan tener una actividad productiva y sostenible que les ofrezca mejor calidad de vida.

Aborto: Como candidato a representar a los bogotanos, mi responsabilidad será atender la evidencia empírica y velar por garantizar la libertad que tienen las mujeres sobre sus cuerpos.

Eutanasia: Mi convicción sobre vivir y morir dignamente me inclina por la idea de un país que cada vez toma más conciencia de la necesidad de ofrecer a los ciudadanos una alternativa al sufrimiento profundo o enfermedad terminal.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Defiendo la idea de que el país necesita un sistema impositivo más eficiente y competitivo, en el que quienes generen más renta, paguen más impuestos como contribución social. El criterio para el pago de impuestos no puede ser religioso.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

La Policía Nacional necesita ser reformada porque fue militarizada para atender el conflicto armado en Colombia, lo cual desdibujó su rol y sus misiones en la sociedad. Las protestas sociales que vienen ocurriendo en los últimos años han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer a la institución policial en el respeto al ciudadano y la necesidad de un mecanismo sancionatorio que actúe sin presiones indebidas.

Ahora bien, los retos en materia de seguridad ciudadana no disminuyen y necesitamos una Policía con la capacidad de responder a las dinámicas de la criminalidad, necesitamos que sea eficiente en sus estrategias de comunicación con los ciudadanos. El Esmad debe ser un ejemplo de transformación, demostrando a la ciudadanía que como resultado de su reentrenamiento y reestructuración, sus procedimientos pasarán a ser al 100% sujetos de veeduría y control por parte de entes especializados y de la misma ciudadanía.

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.