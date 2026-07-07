Abelardo De la Espriella alista empalme regional: inicia mañana desde Cúcuta

Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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A pesar de la suspensión del empalme con el Gobierno nacional, De la Espriella y el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguraron que los empalmes regionales siguen en pie y que iniciarán desde este 8 de julio en Cúcuta, la capital de Norte de Santander.

“El próximo miércoles iniciaré, en la ciudad de Cúcuta, el primero de los 32 empalmes regionales. Lo voy a hacer en la tierra motilona, porque esa tierra maravillosa votó masivamente por el tigre”, dijo en una de sus recientes apariciones públicas.

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Sus palabras ya se concretaron con fecha y lugar: desde la Gobernación de Norte de Santander, a las 11:30 a.m. se dará inicio a este proceso con el gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, quien ha estado cerca de los partidos Conservador y de la U.

De la Espriella, ganó en ese departamento con un poco más de 600.000 votos, lo que representó alrededor de 76 % de la intención de voto.

“El encuentro de empalme se realizará a puerta cerrada. Al finalizar la reunión, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, entregará declaraciones a los medios de comunicación”, se lee en la invitación oficial al inicio de este proceso.

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Además del gobernador, El Espectador pudo conocer que en el encuentro estarán el alcalde de la ciudad capital, los alcaldes municipales y una comitiva considerable de la nueva administración que incluirá a varios ministros. En el empalme se espera poder discutir algunos de los proyectos que el gobierno local considera más importantes para la región de cara a los próximos cuatro años.

"Esperamos un Gobierno que mire a las regiones con sentido de país y reconozca la importancia estratégica de nuestro departamento. Nuestra frontera, el Catatumbo, nuestros campesinos, empresarios, mujeres, jóvenes y emprendedores necesitan un Estado presente que transforme el potencial de esta tierra en desarrollo, seguridad y oportunidades", dijo Diana Riveros, representante por el partido de la U.

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Lo cierto es, que este es el primero de los 32 encuentros que planea adelantar el mandatario y marcará la ruta para los siguientes espacios. En Cúcuta, la mayoría de la estructura política y de los liderazgos, ven con buenos ojos la llegada de De la Espriella al poder.

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