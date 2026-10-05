De la Espriella anunció control especial en Sincelejo: alcalde Acuña respondió a acusaciones

El presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas especiales en el municipio de Sincelejo tras expresar reservas frente a los antecedentes e investigaciones administrativas y judiciales en curso sobre la gestión local del alcalde Yahir Acuña. En consecuencia, el Gobierno Nacional articulará acciones con la Gobernación de Sucre a fin de estructurar un esquema institucional eficiente que asegure la viabilidad y ejecución de los proyectos de infraestructura e inversión social priorizados para Sincelejo.

El choque inició cuando el presidente De la Espriella le dijo al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, durante su visita a Sucre el pasado 2 de octubre para un consejo de seguridad, lo siguiente: “No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria. Le formulé la pregunta elemental: ¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?”, aseguró el presidente.

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Se lo digo a todos los servidores públicos y a Yahir Acuña en particular: se acabó la política de siempre.



Conmigo las cosas son diferentes.



Los recursos públicos son sagrados. Cada peso que pertenece a los colombianos será cuidado con rigor y llegará a donde tiene que llegar:… pic.twitter.com/P58byM9Mxy — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 4, 2026

De la Espriella lo acusó de tener 13 procesos por corrupción, un video donde indica “cómo robarse el PAE” y ser llamado por la Corte Constitucional debido a un caso de enriquecimiento ilícito.

"Vamos a ver qué hacemos en Sincelejo, pero bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo. Y si usted cree que puede seguir incurriendo en esas prácticas, sepa que hay alguien que se lo va a impedir. Esta plata la voy a cuidar y para cuidarla, tengo que tenerla alejada de su control. Bajo ninguna circunstancia voy a dejar que usted ponga las manos sobre esa plata. Todo Sucre lo sabe, lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano", aseguró el jefe de Estado.

Acuña aseveró que durante el evento tuvo hombres armados detrás de él, le habrían negado el derecho a la réplica y que las declaraciones del mandatario son editadas. Frente a sus procesos en la justicia, Acuña dijo que "usted se refirió a un llamado a juicio que tengo, pero no está en firme. Está repuesto, hay un recurso de reposición y yo no voy a violar la reforma sumarial. Me rehuso a creer que me quieran volver un falso positivo".

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El funcionario local se defendió de estas acusaciones y le recordó al jefe de Estado un video de campaña donde este defiende la gestión de Acuña en la alcaldía. Durante una entrevista en medios de comunicación, el entonces candidato presidencial señaló: "Yo me quedo con Acuña, porque Galán es muy cobarde; Acuña por lo menos se para. A uno le puede gustar o no el alcalde de Sincelejo, pero ha dado resultados en temas de seguridad, a pesar de que no tiene el apoyo del gobierno nacional, porque el tema de seguridad macro está en manos del presidente. El programa que ha presentado la alcaldía de Sincelejo ha resultado muy exitoso".

Y mencionó que miembros de su círculo como la superintendente de transporte Luz Mila del Carmen Vergara, el coordinador de la campaña en el municipio Juan Miguel Villalba y la familia del entonces candidato lo habrían buscado durante la campaña. Por su parte, Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente, se refirió a un encuentro que tuvo con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, durante la campaña electoral a la Presidencia de su hijo.

"El alcalde es vecino mío en Coveñas y me mandó a decir que quería reunirse conmigo. Como somos conocidos de hace mucho tiempo, yo me dirigí a su apartamento, donde me recibió cordialmente y me dijo que estaba en disposición de apoyar la candidatura de Abelardo. Le dije que iba a consultar y nos reuníamos nuevamente […] El hoy presidente se enteró de esa reunión y la desautorizó", señaló el padre del presidente.

Acuña también lanzó una pulla al mandatario sobre la financiación de su campaña en ese municipio al mencionar que "sería bueno que los organismos de control revisen si en algunas tipografías hubo gastos no reportados ante el Consejo Nacional Electoral, si hubo financiación de campaña y de donde llegó esa financiación, pero yo le doy la presunción de inocencia. No me culpe a mí que en Sincelejo el progresismo lo haya duplicado; no me perfile".

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