De la Espriella ratifica acciones contra la corrupción: envió ultimátum para Córdoba y Sucre

A través de un comunicado, el presidente Abelardo de la Espriella trazó la ruta sobre los presuntos casos de corrupción que ha identificado en el Estado. Anunció la creación del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y le dio indicaciones a la nueva secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, sobre las acciones que tomará ante estas actuaciones. Además, envío un ultimátum a funcionarios públicos en Córdoba, Sincelejo y Pamplona por presuntas irregularidades.

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El presidente señaló que durante la última semana conversó con alcaldes y gobernadores sobre las medidas que tomará frente a los casos de corrupción en su administración. Les dijo a puerta cerrada que "permitirá que se roben un solo peso". Y añadió que "Curiosamente, cuando hablo de obras e inversiones, abundan los aplausos. Cuando digo que no se pueden robar la plata, algunas manos se quedan quietas. Les dije, con la ironía que merecen: «Aplaudan. ¿Por qué no aplauden?». Ese silencio es el termómetro".

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El primer llamado de atención fue durante su visita a Sucre, cuando le dije al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, lo siguiente: "No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria. Le formulé la pregunta elemental: «¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?»".

También lo hizo en Montería, donde aseguró que conversó con el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo. "Le ordené al Ministerio de Educación, dentro de sus competencias, ejercer inspección y vigilancia sobre la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos", aseveró en su comunicado. El incidente ocurrió el pasado 3 de octubre durante la inauguración del Estadio de Béisbol Luis Nieto en el barrio La Pradera, suroriente de la ciudad de Montería, desde allí dijo que Oviedo ha “modificado los estatutos” para mantenerse en el cargo durante tres periodos consecutivos.

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En medio de la visita, le ordenó al Ministerio de Educación que revisar las elecciones y estatutos de esa universidad; la solicitó a la Procuraduría General tramitar de forma prioritaria el proceso disciplinario contra el rector y le pidió a la Fiscalía General priorizar las denuncias penales en su contra.

“Se le acabó su tiempo y va a saber lo duro que muerde el tigre. Usted es un tipo que no merece estar sentado en esa silla de la rectoría de la Universidad y la vamos a recuperar. Vamos a poner a un académico decente, que represente a la academia, la investigación y la ciencia. No más politiqueros en la Universidad de Córdoba”, aseguró el jefe de Estado.

Jairo Torres Oviedo, presidente de ASCUN, y rector de la Universidad de Córdoba. Foto: Cortesía

En su comunicado dijo que "la misma mano cae sobre la Universidad de Pamplona". En la ciudad de Norte de Santander, el Consejo de Estado le anuló su elección del exrector Ivaldo Torres Chávez y según De la Espriella, "hay denuncias de manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido. Ordené a la señora ministra, Ilva Miryam Hoyos, ejercer vigilancia inmediata. Las universidades públicas no pueden seguir siendo refugio de la corrupción ni coto de caza de poderes políticos".

Recordó el caso del director Germán Miranda, exdirector general de bomberos, al cual el presidente Abelardo de la Espriella le solicitó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, declararlos en insubsistencia tras tres semanas en el cargo y mencionó que sus actuaciones fueron "claramente corruptas, su presencia se tornó incompatible con mi Gobierno. Ese corrupto rompió la confianza y la lealtad y no podía seguir en su cargo".

"Las autoridades establecerán las responsabilidades. Yo no soy juez. Soy el presidente y decido quién merece mi confianza. Una cosa es la presunción de inocencia y otra, el derecho a permanecer en un cargo. Quien pierda mi confianza por sus actos corruptos o desleales se va. No hay contemplaciones", añadió.

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Anunció la creación de un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y la designación de la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia. Mencionó que "ella será la zarina anticorrupción de este Gobierno: carácter de hierro para una tarea de hierro".

Y dio detalles de presuntos casos de corrupción en gobiernos anteriores: "he conocido el contrato interadministrativo 1166 de 2026, del programa Ciberpaz, celebrado entre la anterior administración del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la ya mencionada Universidad de Pamplona, por 14.984 millones de pesos. Casi 15.000 millones para sensibilizaciones, formaciones, inclusión digital y una estrategia de comunicación".

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