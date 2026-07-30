Abelardo de la Espriella aterrizará en Bogotá para su “empalme regional” con Cundinamarca

Abelardo de la Espriella, presidente electo, inició sus empalmes regionales en Norte de Santander. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Este jueves ocurrirá en Bogotá la octava versión de los “empalmes regionales” del presidente electo, Abelardo de la Espriella. En esta ocasión, están convocados los alcaldes de los municipios cundinamarqueses y se espera que lo reciba el gobernador Jorge Rey.

El encuentro iniciará cerca de las 11:30 a. m. y ocurrirá a puerta cerrada, como suele ser el caso. Se espera que allí esté el grueso del gabinete y en la cabecera de la mesa suelen estar el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara; la próxima gerente de las regiones, Valerie Lafaurie; y otros nombres que ocuparán los cargos en el círculo interno de la Presidencia: Nicolás Gómez Arenas (jefe de despacho) y Carlos Ríos (secretario de la Presidencia).

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Con estas reuniones, el mandatario electo suele revisar los proyectos en fase 3 que presentan los mandatarios regionales, así como las prioridades que plantean para la inversión del gobierno entrante. Además, desde allí envía mensajes a los grupos criminales que operan en cada uno de los departamentos que visita.

A la fecha, De la Espriella ha pasado por Norte de Santander, Casanare, Santander, Huila, Antioquia, Córdoba y Tolima. En todos esos departamentos ha hecho eco de su discurso de “gobernar desde las regiones” y la meta es visitar todas las regiones posibles antes de su posesión, cuya fecha es el 7 de agosto.

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Sobre ese día también ha buscado enviar un mensaje y por ello es que solicitó al Congreso que se le permitiera recibir la banda presidencial en un lugar diferente a Bogotá. Este miércoles, el Senado le dio su visto bueno y un día antes ya lo había hecho la Cámara de Representantes, lo que dejó en firme el traslado del Legislativo a Cali (Valle del Cauca) para el día del evento.

Eso pasa por otras cosas también, como la designación de Barranquilla (Atlántico) como la sede permanente de la Presidencia en estos cuatro años, con Medellín (Antioquia) y Cali como sedes alternas. Todos fueron lugares claves para De la Espriella en campaña: en la ciudad costeña contó con el apoyo de la casa Char y allí fijó su centro de operaciones, mientras que en la capital antioqueña obtuvo una votación masiva que le dio parte de la ventaja en la segunda vuelta y allí tuvo el respaldo del Creemos, el movimiento del alcalde Federico Gutiérrez.

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Además, en esa ciudad recibió el 20 de julio, acompañado por el mismo Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón. Y en Buga (Valle del Cauca) hizo el cierre de campaña para la segunda vuelta.

Ahora se está a la expectativa de los altos cargos que restan por nombramiento para su gobierno. La mayor parte del gabinete está completo, pero todavía faltan los ministerios de Salud y de Ciencias. Esta semana ya se oficializó a Natalia López como ministra de Trabajo designada y a Carolina Restrepo como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Ambas vienen de acompañar la campaña de Defensores de la Patria.

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