Petro viajará a Cuba tras cancelar agenda en EE. UU.: sería su último viaje como presidente

El presidente Gustavo Petro viajará a Cuba para entregar un mensaje de solidaridad. Foto: Presidencia

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El último viaje del presidente Gustavo Petro como el jefe del Estado colombiano será a Cuba. El mandatario aterrizará en ese país este viernes y allí estará por cerca de 48 horas con el objetivo de enviar un mensaje de solidaridad.

La semana anterior, estaba previsto que el mandatario viajara a Estados Unidos, pero esa visita se canceló. Allí iría tanto a Washington D. C. como a Nueva York y en su agenda estaba la visita de la exposición de arte Los Nadie en la Organización de Estados Americanos (OEA) y el evento “Gobernanza de los recursos naturales como fundamento de la paz, la seguridad y la prosperidad” en las Naciones Unidas (ONU), un evento organizado por la República Democrática del Congo.

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Sin embargo, según explicó Petro en su cuenta de X, en este último, “se redujo por protocolo el nivel de la conferencia” tras la inasistencia del presidente del país organizador, Félix Tshisekedi. Pero en esa misma publicación dio pistas de su próxima visita oficial.

“Lo reemplacé por un lugar que considero vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe: la Cuba agredida. (...) En todos los países que anuncian retiros de embajadas hay enemigos del genocidio en Gaza, es decir amantes de la vida, y negocios que se protegen en Colombia de soluciones más eficaces”, aseguró el mandatario.

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Esas palabras son, además, una respuesta directa al anuncio de su sucesor, Abelardo de la Espriella, sobre el cierre de embajadas y el rompimiento de relaciones con dos países: Cuba y Nicaragua. De acuerdo con el presidente electo, esa decisión nace de la intención de no mantener diálogos directos con dictaduras y también para reducir los costos del servicio diplomático.

“En mi gobierno no habrá vinculo alguno con tiranías. Con el resto de países y organismos, Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención a nuestros connacionales mediante esquemas de representación concurrentes desde otras embajadas de la región”, indicó De la Espriella en una transmisión en vivo.

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En los últimos días, el régimen cubano respondió a ese mensaje. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país rechazó la decisión y calificó la medida como “hostil e infundada”. En esa línea, agregó que “no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos” y señaló al gobierno entrante de tener una “clara subordinación (...) a la política de división y confrontación entre [las] naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos”.

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