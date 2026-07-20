“Las FF.MM. no volverán a temer para defender la Ley”: De la Espriella desde Medellín

Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo Abelardo de la Espriella decidió recibir el desfile del Grito de Independencia de este 20 de julio desde el Aeropuerto Juan Pablo II en Medellín. En un evento acompañado de varios de sus ministros designados, autoridades locales y militares, el mandatario envió un mensaje a las fuerzas militares y pidió el sometimiento a los grupos armados; a su vez, recordó que su posesión el próximo 7 de agosto será en una guarnición militar.

El mandatario agradeció los más de 2 millones de votos que consiguió en Antioquia, pues señaló que el grito de independencia definitivo se dio el 21 de junio “cuando Antioquia votó masivamente por el tigre”.

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“El tigre tiene a Antioquia en su corazón y en su espíritu; no en vano este departamento tiene tres ministras de Estado. Este departamento es inspiración para Colombia; si podemos construir la Patria Milagro eso implicaría replicar el modelo de Antioquia y Medellín en el resto de departamentos, para llevar al país al lugar de grandeza que se merece. La Patria Milagro es imposible de construir sin el concurso de Antioquia”, agregó el mandatario entrante.

Recordó que, en honor a los soldados y policías, se posesionará el próximo 7 de agosto desde una guarnición militar para “rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria”.

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A su vez, envió un mensaje a las fuerzas militares y a los grupos armados, pues señaló que sería “el primer defensor de nuestros policías y soldados, que no volverán a temer para defender la Ley. Y un mensaje para los bandidos, vamos por ellos, los vamos a someter y aquellos que no se quieran someter al imperio de la ley, tendrán que caer bajo el fuego de las armas del Estado. Nunca más la ciudadanía de bien arrodillada”.

Al final de su discurso, agradeció la labor del alcalde Federico Gutiérrez y del gobernador Julián Andrés Rendón: “ojalá en todos los departamentos tuviéramos un gobernador como el de Antioquia; ojalá en todos los municipios tuvieran un alcalde como Fico Gutiérrez”.

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En el evento estuvieron sus ministros designados del Interior, Rodrigo Lara; de Defensa, Jorge Mora; de Transporte, Elsa Noguera; de Cultura, Paola Holguín; de Minas, María Nohemí Arboleda, y del Deporte, Juliana Gutiérrez, estas tres últimas oriundas de ese departamento.

Al encuentro también asistieron su secretario privado, Carlos Ríos; así como el embajador designado para Colombia en España, Carlos Felipe Mejía. Y personas externas a su gobierno como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson; y el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo.

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