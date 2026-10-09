"Cuenten con el respaldo de Colombia": De la Espriella tras terremoto en Panamá

Acto seguido insistió que "nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que…

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció luego del terremoto de 8,0 puntos con epicentro en Panamá y expresó su solidaridad con ese país. En un mensaje en sus redes sociales el jefe de Estado aseguró que la administración de José Raúl Mulino "cuenta con Colombia" para afrontar esta crisis. "Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo", dijo.

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Acto seguido insistió que "nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles", razón por la que se puso a disposición para la entrega de ayudas a ese país. "¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria", escribió el mandatario colombiano.

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El movimiento telúrico también tuvo impacto en territorio colombiano. Varios reportes desde la Costa Caribe indicaron que el terremoto también afectó algunos departamentos en esa región. En efecto, las autoridades colombianas reportaron este movimiento y activaron los sistemas para determinar los efectos en suelo nacional. Por ello, la Dirección Marítima de Colombia activó protocolos para determinar posibles alertas de tsunamis, algo que se descartó minutos antes del mensaje del mandatario nacional.

"No existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia", señaló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo.



Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 9, 2026

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